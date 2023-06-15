Güneyden basın özetleri (15.6.2023)

Bugünkü Kıbrıs Rum gazetelerinden Alithia Kıbrıs sorunuyla ilgili ana haber yapmış. Diğer gazetelerin ana haberleriyse futboldaki yozlaşma konusuyla ilgili.

*

“Sürücüye ihtiyacımız var ama muavin arıyoruz… - DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’dan Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili girişimlerine ciddi müdahale” başlıkları altında Alithia şöyle yazıyor.

DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili girişimlerine ciddi eleştirilerle müdahale etti.

Nihayetinde Cumhurbaşkanı BM GS’ne başvurmaya karar verdi ama AB’nin Kıbrıs sorunu çabalarında yer almasını anlatmak için

Habere göre Averof Neofitu “Keşke Nikos Hristodulidis “çözümün Cumhurbaşkanı” olsa. Hangi Kıbrıslı Türkiye – AB konularıyla Kıbrıs sorunu arasında bağlantı kurulmasını istemez ki…” dedi. Neofitu devamla “…Ama üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeveyi reddeden Erdoğan’ın açıklamalarının ertesi günü dilek ve hoş açıklamalardan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Gündeme enerji ve bölgenin güvenliği konularının olduğu gibi belirli ve dinamik inisiyatiflere ihtiyaç var. Özellikle de BM GS’nin kapısını çalıp onu müzakerelerin başlamasına yönelik özlü tezlerle ikna etmemiz gerekiyor. Çözüm aracının sürücüye ihtiyacı var, muavin, Avrupalı olmasını başardığımız takdirde dahi, istediği kadar iyi olsun yetmez” şeklinde ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan Türk gazetecilere AB’nin samimi olmadığını bu yüzden ona güvenmediğini netleştirdi. Bürgenştok zamanında kandırıldığını söyledi.

KYPE’nin verdiği ve anlaşıldığı kadarıyla Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olan bilgilere göre Kıbrıs sorununda Hristodulidis’in önerisi ışığında bir hareketlilik mevcut.

Ancak Alithia’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Hristodulidis’e Avrupa’da “Neden BM GS’ne başvurmuyorsunuz? Önerinizde belirttikleriniz GS’in rolü ve görevidir” şeklinde telkinde bulunuldu.

*

Kıbrıs sorunu başka Kıbrıs Rum gazetelerinden de yer alıyor.

Kısaca aktaralım:

Haravgi gazetesi:

“Enerji meselesi değerlendirilerek dinamik oluşturulsun – BM GS özlü tezlerle müzakereleri başlatmak için ikna edilmeli”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Cumhurbaşkanının AB’nin Kıbrıs sorununa özel temsilci vasıtasıyla daha etkin katılımı konusunda ifade ettiği görüşlerin gerekli dinamiğin oluşması için yeterli olmadığını söyledi. partisinin dinamik oluşturulması konusunda bölgenin enerji verilerinin değerlendirilmesi önerisini yeniden gündeme getirdi.

Stefanu Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in söylediklerinin “Güvenlik Konseyi kararları temelinde inisiyatif almasını beklediğimiz kilit faktörü yani BM GS’ni muhatap almıyor. İkincisi; Türkiye bunlara pozitif bakmıyor, dolayısıyla Cumhurbaşkanının kendisinin söylediği Türkiye’ye karşı pozitif gündem oluşturulmasına hizmet etmiyor” dedi.

Filelefteros’tan ilgili başlıklar:

“Cumhurbaşkanının BM GS arasında görüşme için kulis – Son 24 saatte Lefkoşa ve New York’ta yoğun hareketlilik gözlemlendi – GS’in Cumhurbaşkanını telefonla arayacağına ve aynı zamanda olası bir görüşmeye yönelik bilgiler – Guteres ile Hristodulidis’in Paris’te görüşmesi olasılıklar dâhilinde”

*

Diğer gazetelerin ana haberleri:

Filelefteros:

“Yeraltı dünyasında şahitlere bomba – Futbolda şike meseleleriyle ilgili istifa, gerginlik ve ifşaatlar – Kurumlar Komisyonunun maraton toplantısı olaylı geçti” başlıkları altında veriliyor ve şöyle yazıyor:

Dün Temsilciler Meclisinin Kurumlar Komisyonunda yapılan ilgili maraton toplantıda Kıbrıs futbolunda hüküm süren durum meydana çıktı ve bu arada yeni ifşaatlar da gündeme geldi. Başsavcı Savidis’in araştırdığı bir olayda tanık olan iki kişi ifade vermeden bir gün önce bombalı saldırıya uğradı. Bunun yanısıra dünkü toplantıda çıkan daha önce eşi benzeri görülmemiş bir laf dalaşından sonra Başsavcıya elindeki verileri vermeyi reddeden Ulusal Bahis Başkanlığı Başkanı hakkında kovuşturma açıldığı netleşti.

*

Haravgi şöyle yazıyor:

Cezasız kalan suçlar ve terör yolsuzluğun devamını sağlıyor – Mafya skandallar ve bombalarla spor alanında”

Sporu Koruma ve Deontoloji Komitesi’nin gönderdiği şikayetleri içeren mektuplar Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığının çöp kutusuna gidiyordu.

Papastavru şikateleri konusunda ifade everecek olan iki tanık ifade vermeden bir gün önce tehdit yağmuruna tutuldu ve bombalı saldırıya uğradı.

Bir Ulusal Bahis Otoritesi yetkilisinin bir davanın soruşturulmasını engellemeye yönelik ciddi çabalarına yönelik şikâyetler dile getirildi.

*

Politis gazetesinin ana haberi şöyle veriliyor:

“Şikeli maçlarla ilgili konuşmaları da izleyecekler - Gerekli altyapı ve yazılım sistemi yakında kurulacak - TBMM'de dün yeni ifşaatlar ve gerginlik”

Çok kısa süre içinde Polisin elinde başka konuların yanısıra şikeli oyunları da araştırmasında çok önemli bir silah edinecek. Dün Mecliste yapılan toplantıda telefon şirketlerinde uygun altyapının ve bir yazılım sisteminin tesis edilmesiyle kuşku altındaki telefon konuşmalarının izlenebileceği ortaya çıktı.

İzlemeler Mahekeme izniyle yaplabilecek ve içerikleri mahkemede kanıt olarak kullanılabilecek.

Sayıştay Başkanı Meclise KOP Başkanı Yorgos Kuma’nın Kıbrıs’ta ve yurt dışında faaliyet yürüten dokuz şirketin arkasında bulunduğunu ve 2010 yılından bu yana CYTA’ya maç yayın hakları sattığını ve bu süreç içinde yaklaşık 20 milyon avro gelir elde ettiğini ortaya koyan kanıtlar sundu.

*

Haravgi’den diğer bir haber:

Yönetimdekiler ekonomik kalkınma endekslerinin reklamını yaparken Avrupa istatistik Dairesinin dün açıkladığı veriler 150 bin yurttaşımızın yoksulluk ve sosyal izolasyon altında yaşadığını ortaya koydu. Özellikle genç çalışanlar arasında durumun çok vahim olduğu görülüyor. Zira 2022 yılında 25 ile 29 yaş arasındaki kesimde yoksullaşma oranının yüzde 13,8’den yüzde 17,1’e fırladı. Olay düşük maaşlarla Hükümetin çalışma meselelerinde izlediği politikalara ilişkilendiriliyor. Oldukça yüksek bir yoksullaşma oranı da 65 yaş ve üstündeki kesimde mevcut ki bunda da düşük emeklilik maaşlarının rolü var. Avrupa istatistik Dairesi verileri 2022 yılına ait olup üç yurttaş grubunu kapsıyor. Yoksulluk sınırı altında bulunan kesim, önemli ölçüde maddi yoksunluk yaşayan haneler ve iş yoğunluğu endeksinin çok düşük olduğu kesim.

Verilere göre Kıbrıs’ta toplamda 150 bin kişi yoksulluk riski altında yaşıyor.

25 ile 29 yaş arası yaş kuşağına ait 13 bin genç yoksulluk koşulları ve/veya sosyal izolasyon koşulları altında.

Bu rakam 25-49 yaş arası kesimde 52 bine, 50-64 yaş arası kesimde ise 25 bin olarak açıklandı.

65 yaş ve üstündekilerde ise yoksulluk ve izolasyon koşullarında bulunan insanların sayısının 30 bin olduğu görüldü.

Araştırmanın ortaya koydu ikinci ve gençler arasında artan yoksulluk oranından sonra en tedirginlik verici veri ise 18 yaş altındaki 31 bin çocuğun yoksulluk ve izolasyon koşullarında yaşaması. 18 ile 24 yaş arası 13 bin genç de aynı durumda bulunuyor.