Güneyden basın özetleri (14.9.2023)

Politis gazetesinin ana haberinde “Acı kahvemiz Hükümetin ikramı – Kahve ve şekere sıfır KDV’yi elektrik ve yakıta panzehir diye verdi”

Elektrik ve yakıt fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde pahalılığın kelimenin tam anlamıyla diz çöktürdüğü yurttaşların yükünü hafifletecek önlemler almamakta inatla ısrar ediyor.

Tam tersine tüketiciyi pek etkilemeyen ürünlere sıfır KDV getirmekle pahalılığı vuracağına inanmaya devam ediyor. Dün kahveyle şekere sıfır KDV ilan etti.

Ayrıca faiz alacaklılarından kesilen olağanüstü verginin de %30'dan %17'ye düşürülmesine karar verildi. Ancak bu önlem esas olarak bazı işletmelere ve büyük mevduat sahiplerine fayda sağlayacak ve kredi borçlularını ve küçük mevduat sahiplerini yine kendi kaderlerine bırakacak.

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Aynı konuyu ana haber yapan diğer bir gazete Haravgi

Ana haberin başlıkları “Mevduat sahiplerinin gelirini artırdı, borçlular gene pahalılığın insafında - Hükümet, mevduat faizine uyguladığı Savunma olağanüstü vergi vergisini %30'dan %17'ye düşürdü” şeklinde.

Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Binlerce aşırı kredi borçlusu için eşi benzeri görülmemiş bir pahalılık döneminde hiçbir önlem yok.

Maliye Bakanlığı ve bankaların tespiti: "Önümüzdeki dönem belirsizlik ve zorluklar dönemi olacak".

AKEL: Elektrik ve akaryakıt destek tedbirlerinin derhal eski haline getirilmesi olmazsa olmazdır.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Büyük tahriğiini geri çektiler –Doksa Komodromu’ya fazla mesai ücreti olarak 52 bin avro istediler - Gölge kabine kalıyor”

Sayıştay’a gönderme yaptılar ama Sayıştay onları yalanladı.

Başka devlet dairelerinden Cumhurbaşkanlığına getirilen memurların maaşları da Sayıştay’ın mikroskobunda.

Hükümet gölge kabine kurmak istiyor. Kabinede bakanın altındaki kişi üstünü denetleyecek yani bakanın kendisini.

Hristodulidis’in derebeylik devleti ve iktidara geldiğinden bu yana başarısız atamaları.

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“Cinsel eğitim dersine evet - Başpiskopos Yeoryios muhalif sesleri kesti – Ders hakkında bilgi aldı, tavır belirtti – Konuyu Kutsal Sinod’a götürüyor”

Kıbrıs Başpiskoposu Yeoryios okullarda cinsel eğitim dersi konması konusundaki muhalif seslere dur dedi, konuyu Kutsal Sinod’a götürüyor.

Filelefteros’a konuşan Başpiskopos “İster Yunanistan’dan çeşitli çevrelerden gelsin ister Kıbrıs’tan çıksın, aşırı görüş ve seslerden etkilenip çocuklarımızı, onları art niyetli kişilerin karşısında savunmasız bırakan cehalete terk edemeyiz” dedi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazı seçmeler…

Politis:

“Daniel yiyeceklere zam getiriyor”

Yunanistan’ın Tesalya ovasında yani ülkenin en bereketli topraklarında meydana gelen kötü hava koşullarının yol açtığı felaketin sonuçları, süper marketlerimizin Yunan ürünleriyle dolu olması nedeniyle Kıbrıs’ı da etkileyecek.

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“Partiler yerel seçimlere yönelik işbirlikleri ve ittifaklar peşinde”

Yerel seçim tarih yaklaşırken partilerin tam hız faaliyetleri başladı. Belediye adaylıkları listeleri uzuyor, belli belediyelerde partiler arası işbirliği tartışmaları başladı.

DİSİ’de Lefkoşa Belediye Başkanlığı Nikos Nuris, Natasa Pilidu ve Hrisantos Fakas isimleri konuşuluyor. AKEL’de ise Büyük Belediyenin başkan adayları olarak tartışılan isimler Ahileas Dimitriadis ile Aleksandra Attalidu.

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Filelefteros’tan:

“Yannakis’in ekstralarından Doksa’ya – Devlet sektörü yetkililerinin maaşları”

Yükselen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Sözcüsü vekili Doksa Komodromu’nun fazla mesailerinin ödenmesi için ilgili bir fonun serbest bırakılması talebini Meclisten geri çekti. Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde de iki benzeri olay yaşamıştık ama o zaman gelişimi farklı oldu.

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Lefkoşa Belediye Başkanlığı için Ahileas Dimitriadis’in adı geçiyor – Salı günü adaylık olasılığını Stefanu ile görüştü”

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Haravgi gazetesinden:

“AKEL’den Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlar hakkında denetim süreci inisiyatifi”

AKEL Cumhurbaşkanlığına, çeşitli bakanlıklara ve Hükümetin kurmuş olduğu komisyonlara yapılan torpilli atamalar hakkında denetim süreci başlatılması konusunda inisiyatif üstlendi.

AKEL somut olarak atanan veya başka bakanlıklardan alınan danışmanlarla ilgili tüm verilerin Meclise sunulmasını istedi. AKEL yanısıra konunun bütünsel bir şekilde Meclisin ilgili komisyonunda da tartışılması talebinde bulundu.

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“Yüksek kiralar üniversite öğrencilerinin okula devam etmesini engelliyor”

Pahalılık ve yüksek kiralar nedeniyle öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırmıyor. Meclisin Eğitim Komisyonu Hükümetten öğrencilerin kira ve ulaşım sorununa uzun vadeli çözümler getirmesini talep etti.

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“Avrupa parlamentosunda 15 yeni sandalye, Kıbrıs’a sandalye yok”

Avrupa parlamentosu üyelerinin Avrupa Komisyonunun kararını onaylamasının ardından 2024 AP seçimlerinde 705 yerine 720 parlamenter seçilecek. İlgili öneri Avrupa parlamentosundan 515 evet, 74 hayır ve 44 çekimser oyla geçti.