Güneyden basın özetleri (14.7.2023)

Alithia gazetesi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri ele alıyor ana haberinde.

Başlıklar:

“Hükümet, Güvenlik Konseyi tarafından itibarsızlaştırılmasını selamladı – Güvenlik Konseyi Guteres’in temsilci atanması konusundaki önerisine destek belirtti”

Habere göre Güvenlik Konseyi ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanının Guterres'e telkinlerinden sonra, prosedürle ilgili rolleri ayırdı. Özünde, BM Genel Sekreterinin, Hristodulidis'in iddia ettiğinin aksine, Kıbrıs'a temsilci atanmasını önerdiğini netleştirdi.

Çıkmazın ortadan kalkması için zaman tehlikeli bir şekilde daralıyor ve iki tarafın fikir ayrılıkları, artık, Kıbrıs sorunu ve çözüm zemini ile ilgili her açıklamaya yansımakta.

İşgal altındaki bölge GK’nin açıklamasını talihsiz olarak nitelendirirken, Türk Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'ni "yerel gerçeklerden uzak olmak ve federal çözüm modelinde ısrar etmekle" suçladı.

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Diğer Kıbrıs Rum gazeteleri ilgili haberlerinde şu başlıkları kullanmış:

Politis :

“GK’nden BM özel temsilcisine “evet””

“Güvenlik Konseyi pozitif Kıbrıs sorununa BM özel temsilcisi atanmasına -hem de en kısa sürede- pozitif karşılıyor. Ama Kıbrıs Türk tarafında, Güvenlik Konseyinin bu kararı tepkiyle karşılandı ve “Kararın Kıbrıslı Rumların tatmin edilmesi için alındığını” ifade etti” – Türkiye Dışişleri Bakanlığı “Kıbrıs sorununda başarılması gereken adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm iki ada halkının iradesini yansıtmalıdır ve üçüncü taraflarca dayatılamaz” dedi”

Haravgi gazetesi:

“Zaman, Kıbrıs'ta karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözümünün aleyhine işliyor – Guteres’in İyi Hizmetler ve UNFICYP raporları resmen yayınlandı – Cumhurbaşkanı Hristodulidis: Yapılandırılmış bir diyaloğun başlaması en yüksek önceliğimizdir”… ve

“Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Federasyon artık Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmıyor – Kıbrıs Türk tarafı “Dışişleri Bakanlığı” Güvenlik Konseyi kararının talihsiz bir karar olduğunu iddia etti”

Ve Filelefteros:

“Lefkoşa’dan olumlu işareti – Hükümet özel temsilci atanmasına dair açıklamayı selamladı – Guteres’ten Maraş’ta olası gelişmelere dair endişeler – BM GS iki lideri acilen harekete geçmeye çağırıyor”

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Yurttaşların zararına dönen oyunlar – Mecliste zorunlu satışlar trajedisi – Sizopulos’un istikrarsızlığı oylamanın kaderini belirledi” başlıkları altındaki ana haberinde Filelefteros gazetesi şöyle yazıyor:

Zorunlu satışlarda kredi borçlusunun adalete başvurma hakkına dair konu Mecliste tartışılırken, her şey Hükümet tarafının, DİSİ’nin yardımıyla, egemen olacağını gösteriyordu. EDEK’in sergilediği ani duruş değişikliği iki önerinin eşit oy almasıyla reddedilmiş oldu. Bununla birlikte sonucu belirleyen Sizopulos’un birkaç dakika içinde ikinci kez fikir değiştirmesi son oylamada önerinin kaderini belirledi. Cumhurbaşkanlığı ve diğer hükümet ortağı partiler EDEK’in tutumuna yönelik hoşnutsuzluk ifade etti.

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Politis gazetesi aynı konudaki ana haberini şöyle veriyor:

“Bir taklayla randevu Eylül’e kaldı – Zorunlu satışların ertelenmesi sona bir kala devre dışı kaldı”

DİPA’nın red oyu vermesi ve DİKO milletvekili Pavlos Milonas’ın çekimser kalması nedeniyle Hükümet son anda üzerinde çok tartışılan yasa önerisinin Meclisten geçememesi sonucunda önündeki büyük engelden kaçınmış oldu. Hükümet ortağı taraf son haftalardaki sürecin kredi borçlularına kazançlar sağladığı kanaatinde.

Konu kapanmadı. Önümüzdeki Eylül ayında zorunlu satışların tartışılması tekrarlanacak. 350 bin avro değerine kadar olan ipotekli konutların zorunlu satışının özel bir prosedürle görüşülmesi üzere kaza mahkemelerine yargı yetkisi verilmesini öneren yasa önerisinin yasalaşması ilk ele alınacak konu olacak.

Meclis oturumunda DİSİ ile AKEL farklı noktalardan hareket ederek olsa da, Hükümetle Hükümet ortağı partilere konuyu ele alış biçimleriyle ilgili sert eleştiriler yöneltti. Her iki parti de Hükümetin yedi nokta önerisinin ve DİKO, EDEK ve DİPA’nın ortak açıklamasının ödenemeyen kredili konutların zorunlu satışları meselesi için özlü bir politika oluşturmadığına inanıyor.

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Haravgi gazetesinin ana haberi. Gazetenin ön sayfadan aktarıyoruz.

“DİSİ ve Hristodulidis koalisyonu kredi borçlularının korunmasını önledi - Taciz edici hükümler ve bankaların yüksek ücretler uygulaması için mahkemeye başvurulmasına yeniden engel olundu”

Marinos Sizopulos AKEL’in önerisine evet dememekle, DİPA’nın ise imzasını geri çekmesiyle AKEL önerisinin reddedilmesine yardımcı oldular.

Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu'nun, "hileli" oylama iddialarına ilişkin tutumu, soru işaretlerini artırdı.

DİSİ ve Hristodulidis için bankaların çıkarları her şeyden önce geliyor.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden seçmeler...

Filelefteros’tan:

“Atina Ankara ile iletişim kanalları istiyor – Momentum görüyorlar”

İyi ortam momentumunu kullanmak isteyen Atina Ankara ile istikrarlı iletişim kanalları oluşturmak istiyor.

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“Çevre kazandı – Doğanın gördüğü zararların onarılması için müthiş karar”

Avrupa konseyi önemi türlerin ve habitatların yeniden canlandırılmasına dair düzenlemelerin yapılması kararı aldı.

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“Engelli kişiler 6 ay eziyete mahkum ediliyor – Gerekli teknik araçlar sağlanmıyor”

Gerekli yardımcı araçları edinemedikleri için bazı engelliler rehabilitasyon merkezlerinde kalma sürelerini uzatmak zorunda bırakılıyor.

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“Genç kanser hastasının inanılmaz biyopsi serüveni”

“Doktorlar, klinikler ve hastaneler arasında arabulucu rolünü oynamadığın takdirde Allah’ın insafına kaldın demektir”

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Haravgi’den:

“Limasol’da ev kiraları öğrencilerin boynunda ilmik”

Limasol’daki öğrenciler için durum her yıl bir öncekinden daha kötü. Yeni eğitim yılı çok daha yüklü bir maliyetle geliyor. Tek bir odanın kira fiyatları şimdiden uçtu. Başpiskoposluk ve TEPAK öğrenci yurdu kiralarını artırması özel mülk sahiplerinin daha da yüzsüzleşmesine yol açacak.

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“Meclis Kıbrıslı Türk asıllı Amerikalı’ya 345 bin avroluk tazminat verilmesini onayladı – Kıbrıs Türk Malları İdaresinin baştan savma işlerinin ceremesini Kıbrıslı vergi mükellefi yurttaşlar ödeyecek”

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“İlk gazeteci “milletvekili dün yemin etti”

CTP partisinden "milletvekili" seçilen Sami Özuslu dün göreve resmen başladı. Siyasete atılan ilk Kırbıslı Türk gazeteci özelliğine sahip olan Özuslu muhalif medyadan Yeni Düzen ve Kanal Sim’de çalıştı ve Kıbrıslı Türk Gazeteciler Cemiyetinin başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Basın Sen üyesiydi.

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Ve son olarak Alithia’dan bir haber:

“Fotovoltaik izni alma süresi 6 aydan üç haftaya düştü - En nihayet: Elektrik Kurumu AİK cevap verme süresini hissedilir derecede düşürdü”

Elektrik Kurumu onarıcı önlemlere karar verdi, iş yükünü yetiştirebilmek için personel almaya başlıyor.

Bir ayda 145 Yenilenebilir Enerji Parkı için iki bin sayaç talebi aldı.