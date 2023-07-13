Güneyden basın özetleri (13.7.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Yeni bir başlangıç için köprüler kuruluyor – Mitsotakis ile Kombos paralel başlangıç yollarında” manşeti ve “Guteres süreci yeniden harekete geçirmeye hazır – Dikkatler niyetlerinin anlaşılması için Ankara’da” alt başlıkları altındaki haberde şöyle yazıyor:

Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile New York’ta gerçekleşen görüşmesinden sonra Antonio Guteres’in dikkati artık Ankara’ya yönelmiş bulunuyor. Uluslararası örgütün Genel Sekreteri, Türk tarafının da yardımcı olmaya yönelik tavır takınmayı seçmesi halinde, önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecini yenden harekete geçirmeye hazır.

Bu arada Kiriakos Mitsotakis’in Recep Tayyip Erdoğan ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO zirvesi çalışmaları zarfında yaptığı görüşme de pozitif bir ortamda gelişti.

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Politis’in ana haberi:

“Türk – Yunan ilişkilerinde yeni başlangıç… ve Kıbrıs sorunu olduğu yerde sayıyor… - Mitsotakis – Erdoğan görüşmesinde Kıbrıs ve sorununa ne bir atıf ne de ima”

NATO zirvesi çerçevesinde Vilnius’ta gerçekleşen Mitsotakis – Erdoğan buluşmasında Kıbrıs sorunu yoktu. İki ülke arasındaki sorunların çözülmesine yönelik yol haritası çizdiler ama kızgın patates kadar yakıcı konu Kıbrıs sorununa değinmekten kaçındılar. Diplomatik çevreler Kıbrıs sorunu olmadan Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri ilerlemez değerlendirmesinde bulunuyor.

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Yunan Başbakanı Konstandinos Mitsotakis “AB - Türkiye ilişkilerinde her türlü iyileşmenin Atina ile Lefkoşa’nın tezleriyle de ilişkili olduğu bellidir. Biz Türkiye’nin uluslararası hukuk kuralları dahilinde oynamasını istiyoruz. Türkiye’de bir dönüş söz konusu tabi, dolayısıyla ben bardağı yarı boş yerine yarı dolu olarak görüyorum” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un Guteres ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya göre ise BM Genel Sekreteri Antonio Guteres Türkiye – AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını Kıbrıs sorununa ve müzakerelerin yeniden başlamasına dair olumlu bir gelişme olarak görüyor.

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Haravgi ve Alithia’nın ilgili haber başlıkları:

Alithia:

“Selanik’te ortak konsey – Türk Yunan ilişkilerinde sıçrama – Gelişen beklentilere rağmen görüşmelerde Kıbrıs sorunu yok – Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Guteres ile görüşmesinde onu Cumhurbaşkanının mektubunda da belirttiği AB’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına etkin katılımı önerisi hakkında bilgilendirdi. Antonio Guteres raporunda bu öneriye pek itibar etmedi.

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Haravgi’nin ilgili haber başlıkları

“Guteres’ten temsilci atanmasını istedi ama ikna edici olmadı – Dün BM GS’nin Kıbrıs’taki iyi hizmetler misyonu ve BM Barış Gücünün adadaki varlığına dair raporları da resmi olarak açıklandı…” ve

“Sonbaharda Selanik’te Türkiye – Yunanistan ortak Bakanlar Konseyi – Mitsotakis ile Erdoğan iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarının açılmasına karar verdi”

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Bankaların çıkarları ve kredi borçlularının hakları tartıya girdi – Toplu zorunlu satışların ağırlığı altında Temsilciler Meclisi bugün karar verecek”

Ekonomiyi tehdit eden yurttaşların anayasal haklarının geri verilmesi değil bankaların kontrolsüz hareket etmesidir.

Τaciz edici hükümler ve zorunlu satışlar Avrupa Komisyonunda. AKEL mektup gönderdi ve acil prosedür başlatılmasını istedi.

Devlet destekli kredilerde taksitlerin düşürülmesinin ön koşulu bankaların marjı düşürmesi.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Temsilciler Meclisinin bugünkü oturumunu dünden havaya uçurdular – DİKO, EDEK ve DİPA Hristodulidis’in şakağına silahı dayadı – Hükümet koalisyonu arap saçı” başlıkları altında veriliyor. Ön sayfada şu noktalar öne çıkıyor:

Hükümetin olağanüstü çabalarla yaratmaya çalıştığı “her şey yolunda” görünümünü alaşağı ettiler.

Bugün tartışılması konusunda ısrar ettikleri 7 nokta hakkında ültimatom verdiler.

Yangın söndürme rolünü üstlenen Maliye Bakanı Makis Keravnos, üç partiye, “pozitif ve yapıcı önerilerini” Hükümetin tartışmaya hazır olduğu cevabını verdi.

DİSİ “Sorun yaşayan kredi borçlularını desteklemeye yönelik her türlü öneriyi destekliyoruz” dedi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden seçmeler:

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Dün 18 yıl önce Alasa Köprüsü altında cansız bedeni bulunan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin cinayet olduğunu, olayın örtbas edildiğini bunca yıldır iddia eden ve dosyanın açılması için sonu gelmeyen çabalar sarf eden anneye destek eylemi gerçekleştirildi. Hukuk Dairesinin önünde toplanan büyük kalabalık devlet ve makamlarından suçluların adalete teslim edilmesi ve cezalandırılması yanısıra ülkede hüküm süren yozlaşma, yolsuzluk, suçların cezasız bırakılmasına bir son verilmesini talep etti ve Başsavcının keyfi kararlar alma yetkisine vurgu yaptı.

Protesto eylemi bugünkü çoğu gazetede geniş biçimde yer aldı:

Kısaca başlıklar:

Filelefteros:

“Toplum Thanasis için adalet talep ediyor – Hukuk Dairesinin önünde yeni protesto eylemi – Yurttaşlar sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyor – Thanasis için adalet asla gelmedi”

Haravgi:

“Thanasis adalet istiyor, yapamıyorsanız istifa edin – Thanasis cinayetinin üstünün örtülmesine karşı Hukuk Dairesinin önünde yeni protesto eylemi – Dün Hukuk Dairesinin önünde toplanan yüzlerce yurttaş, dairenin Thanasis Nikolau vakasıyla ilgili cezai kovuşturma başlatılmaması kararını kınadı”

Alithia:

Hukuk Dairesinin önünde protesto – Yüzlerce yurttaş Thanasis Nikolau olayıyla ilgili adalet talep etti – Hak yerini bulana dek mücadele devam edecek – Bu bir örtbas etme vakasıdır – İnsanın aklı almıyor”

Politis gazetesi habere yer vermedi.

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Filelefteros’tan kısa kısa diyerek basın özetlerimize son vereceğiz s d.

Meclisten karar çıkmayacak – Kredi borçlularına sıfır yarar – Kararlar sonbahara erteleniyor

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Üç ölümcül trafik kazası ama yol hala açık – Yolu kapatmak için Akama Parkının açılmasını bekliyorlar

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Trafik Şubesinden yeni kararlar: Kameralara engel oluşturanlara 5 bin avroluk ceza

Mobil trafik kameralarının işleyişinin engellenmesi ağır bir para cezasıyla cezalandırılan suç oluyor.

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Kaçak avlanma 11 milyon gelir getiriyor – Kaçak avlanmanın getirdiği akıl almaz rakamlara ulaşan gelirler nedeniyle Polisin yetkili servisi elden geçirildi

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Avrupa yanıyor – Kleon dalgası Kıbrıs’a da geldi