Güneyden basın özetleri (12.7.2023)

Filelefteros Gazetesi “Satış rulettir”, Politis Gazetesi “Milletvekillerinin isyanı hükümeti sarstı”, Alithia Gazetesi “İlk çıkış”, Haravgi Gazetesi “BM ve AB, müzakerelerin yeniden başlama olasılığını araştırıyor” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Satış rulettir

“Koalisyon muhalifleri devam ediyor” alt başlıklı haberde, iktidarı destekleyen partilerinin 16 milletvekilinin yarın yapılacak Meclis Genel Kurulu oturumunda hükümetin önlemlerini destekleyip desteklemeyecekleri ve ipotekli malların satışını askıya alacak tartışmalı yasa teklifinden geri adım atıp atmayacaklarının bugün netleşmesinin beklendiği belirtildi. Haberin detayında; AKEL, ELAM, EDEK, DİPA'dan 33 milletvekili, Ekologlar ve DİKO'dan 3 milletvekili ve 2 bağımsız milletvekili tarafından imzalanan kanun teklifine kaçının uyacağının da henüz bilinmediği, hükümetin teklifinden ise hâlâ memnun olmayan milletvekilleri olduğu için DİKO, EDEK ve DİPA'dan oluşan meclis gruplarının, gün içinde nihai kararlarını almak üzere bir araya geleceği vurgulandı. Haberde verilen bilgiye göre, DİKO'nun 9 milletvekilinden dördü; Koulias, Milonas, Orfanidis, Hrisanthos Savvidis ile EDEK'in üç milletvekilinden biri; Mirianthous, hükümetin yasa tasarısının onaylanmasından yana avır takınırken, 4 DİPA milletvekilinin ise kafasının karışmış göründüğü vurgulandı. Haberde son olarak, tüm bu karmaşanın, üç partinin yönetimlerinde denge sağlamaya çalıştığı, milletvekilleri arasında parti içi çatışmalara da neden olduğu belirtilirken, dün Hükümet ile hükümeti destekleyen partiler içinde çıkan “iç savaş”'ta ateşkesin sağlanması için büyük çaba harcanmasına rağmen henüz her şey havada olduğu aktarıldı.

Politis Gazetesi

Milletvekillerinin isyanı hükümeti sarstı

“Cumhurbaşkanının ipotekli malların satışı konusundaki baskısı etkili görünmüyor” üst başlığıyla verilen haberde, hükümeti destekleyen milletvekillerinin üzerinde güçlü baskı olduğu ancak bazı milletvekillerinin, kendilerini seçmenlerine ifşa edecek siyasi bir numara yapmalarının istendiğini düşündükleri için taraf değiştirmedikleri belirtildi. Haberin detayında, hükümeti destekleyen milletvekillerinin, kredi borçlularına mahkemeden ipotekli mallarının satışının askıya alınmasını isteme imkanı sunan yasa teklifinden desteğini çekmeye ikna olmadıklarından, ekonomik bir sorun olan haciz konusunun artık hükümet için siyasi bir soruna dönüştüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, hükümet kanadında, önemli bir ekonomik politika olan ipotekli malların satışı konusunda bir bölünme bölünme yaşandığı vurgulandı.

"Satılan" arazileri tek tek araştırıyorlar

Haberin detayında, devlet kurumlarının, Yaacov Afik'in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerdeki mülkleri gasp ettiğini kanıtlayacak kanıt aradığı belirtildi. Haberde, Kıbrıs Cumhuriyetinin yetkili makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerdeki Trikomo, Karpaz, Akanthou köylerinde Afik Grup'un üzerinde otel, apartman ve evler inşa ettiği arazilerin yerini tespit etmek için, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerin Tapu Sicilindeki tapu kayıtlarını taradığı aktarıldı. Haberde son olarak, İçişleri Bakanlığının, geçtiğimiz haftadan beridir devam eden bir soruşturma ile Portekiz pasaportu olan İsrailli Yaacov Afik’e Kıbrıs’ta oturma izninin verilmesi ve ardından yenilenmesi sırasında izlenen prosedürle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını belirlemeye çalıştığı hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

İlk çıkış

“Hristodoulidis'in seçimleri erkenden değişmeye başladı” üst başlıklı haberde; eski Kültür Müsteşarı Mihalis Hatziyannis’in, görevden ayrılarak Cumhurbaşkanlığındaki sızıntılarının yükünden kurtulduğu aktarıldı. Haberin detayında, diğerleri de sırayı aldığı ve Bakanlar Kurulu’nun neredeyse yarısının yeniden inşa edileceği ve Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in seçenekleri gözden geçirerek kendini kurtarabileceğini düşündüğü vuruglandı. Haberde; İnovasyon Müsteşarı, Turizm Müstaşarı ve Sağlık Bakanı'nın görevden alınacağı yönünde bilgiler olduğu açıklanırken, kısa süreliğine görevi kabul eden Maliye Bakanı Makis Keravnos'un da görevden ayrılışına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Mitsotakis’tan Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta kritik görüşme

Haberin detayında, Yunanistan Başabakanı Kiriakos Mitsotakis’in yaptığı açıklamada, “Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz” dediği aktarıldı. Haberde ayrıca, Mitsotakis’in deniz bölgelerinin sınırlandırılmasından başka bir şey olmayan jeopolitik farklılıkların giderilmesi için bir yol haritası çizeceklerinin söylediği belirtildi.

Haravgi Gazetesi

BM ve AB, müzakerelerin yeniden başlama olasılığını araştırıyor

“Guterres, Lefkoşa'nın diyalog çabalarına ilişkin tutumu hakkında bilgilendirildi” alt başlığıyla verilen haberde; Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York'taki temasları çerçevesinde Lefkoşa'nın müzakereleri yeniden başlatma yollarına ilişkin yaklaşımını sunduğu, buna karşılık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve UNFICYP Başkanı Colin Stewart'ın Kıbrıs'taki çabalarına tam desteğini dile getirdi aktarıldı. Haberde ayrıca, Kombos’un, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için hemen hemen her konuyu federasyon çerçevesinde tartışmaya hazır olduğunu söylediği de belirtildi.

Kormakitis'te hiçbir okul faaliyet göstermeyecek

Haberin detayında, Mahsur kalanlara verilen ödeneğin artırılması konusu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerdeki Kormakitis'te Eylül ayında okulların faaliyette olmayacak gibi görünmesinin Salı günü Meclis Mülteciler Komisyonu'nda tartışılan konulardan bazıları olduğu vurgulandı. Komisyonda, milletvekilleri Nikos Kettiros, Hristos Hristofidis, Christos Christofias, Nikos Georgiou, Yorgos Karoullas, Rita Theodorou, Onofrio Koullas, Hristos Senekis, Zaharias Koulias, Mihalis Yakoumis ve Kiriakos Hatziyannis'in önerisi üzerine mahsur kalanlarla ilgili konuların görüşüldüğü belirtilen haberde, mahsur kalanlara verilen ödenek konusuyla ilgili olarak, Komisyon Başkanı Kettiros’un, kişi başı 371 € ve bir çift için 758 € olan ödeneğin en azından Asgari Garanti Edilen Gelir seviyesine yükseltilebileceğinden bahsettiği aktarıldı.