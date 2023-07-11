Güneyden basın özetleri (11.7.2023)

Filelefteros Gazetesi “Aglantzia'da 14.000 öğrencilik yeni kampüs”,Politis Gazetesi “Ortak öneri hala havada”, Alithia Gazetesi “Ηükümetin ipotekli malların satışına ilişkin paketi yeniden meclise gidiyor”, Haravgi Gazetesi “Cumhurbaşkanlığı'ndan satışlar konusunda DİSİ ile işbirliği” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Aglantzia'da 14.000 öğrencilik yeni kampüs

“Kıbrıs Üniversitesi kampüsünün 2030 vizyonuyla revize edilen genel mekansal planı Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu tarafından inceleniyor” alt başlıklı haberde, bugün sahip olduğu 7.000 öğrenciden 13.820 öğrenci kapasitesine çıkması planlanan iddialı bir proje olan yeni kampüsün, ek bir yapı verilmesi durumunda yaklaşık 20.000 öğrenciye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Haberin detayında, Kıbrıs Üniversitesi kampüsünün yeni genel imar planı, özel öğrenci yurtları ve orta gelirli bireylerin özel konut birimlerinden oluşan, düşük ve orta yoğunluklu gelişen bir alanda tesisler inşa etmeyi amaçladığı belirtildi. 1996 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan orijinal Genel Mekânsal Planın, 3 fakülte ve 9 bölümden oluşan 4.300 öğrencilik üniversitenin geliştirilmesine yönelik hükümlere dayandığı kaydedilen haberde, Kıbrıs Üniversitesi kampüsünün 2008 yılında, 9 fakülte ve 30'un üzerinde bölüm olacak şekilde revize edildiği hatırlatıldı. Mevcut plan 104 bin m2'yi kapsadığı ve plan alanının 258 bin m2'ye ulaşması önerildiği belirtilen haberde ayrıca, alana 93.500 m2 ekleme yapılması halinde ise gelecekteki imar planının alanının 351.500 m2'ye yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Haberde son olarak, Kıbrıs Üniversitesi'nin vizyonunun, kampüsü, hızla değişen bir alanda, üniversitenin gelişiminin gelecekteki zorluklarla esnek bir şekilde başa çıkabilen yeşil ve akıllı bir şehir haline getirmek olduğu belirtildi.

Politis Gazetesi

Ortak öneri hala havada

“Yatay düzenlemeler için şiddetli bir veto ve Cumhurbaşkanından milletvekillere destek vermeleri yönünde baskı” üst başlığıyla verilen haberde, Maliye Bakanı'nın, Merkez Bankası'nın da yardımıyla aksi yönündeki yoğun çabalarına rağmen, ipotekli malların yasal işlem yoluyla satışların durdurulmasına ilişkin yasa teklifinin oylanma şansının hala olduğu belirtildi. Haberin detayında, borç miktarına itiraz eden ve/veya sözleşmelerinde suiistimal edici hükümler olduğunu ileri süren borçluların mahkemeye gitmesi durumunda ipotekli malların satışında ertelemeyi sağlayacak bir yasa teklifini destekleyen koalisyon üyelerinin (DİKO, EDEK, DİPA) açıklamalarından, Maliye Bakanı’nın Merkez Bankası'nın da yardımıyla dün Meclis Mali Komisyonu toplantısında tam tersine ikna etmek için yoğun çabasına rağmen, yasa teklifinin önümüzdeki Perşembe gün gerçekleşecek Meclis Genel Kurulunda oylanma şansının olduğu vurgulandı. Haberde, ilgili Genel Kurul birleşiminde, DİSİ’nin destek vererek yardım eli uzattığı, mahkemelerin özel yargı yetkisine ilişkin yasa tasarısı ve Merkez Bankası mekanizmasının uygulanmasına yönelik DİKO, EDEK, DİPA'nın ortak imzasıyla hazırlanan yasa teklifinin de gündeme getirilmesinin beklendiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in dün DİKO, EDEK ve DİPA milletvekilleri ile yaptığı toplantıda hükümetin tutumunu ve sınırlı manevra alanını açıkladığı ve hükümetin yedi maddelik paketinin tek gerçekçi seçenek olduğunu belirterek, milletvekillerinden işbirliği yapmalarını istediği vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Ηükümetin ipotekli malların satışına ilişkin paketi yeniden meclise gidiyor

“Siyasi pinpon topu, vatandaşlar için sıcak konu” üst başlıklı haberde; uzun süredir beklenen, ipotekli malların satışı konusunda gerçekleşen Mali ve Hukuk Komisyonlarının toplantılarının tek sonucunun; gerginlik, çatışma, yoğun tartışma ve ağır konuşmaların yaşandığı tartışmalar olduğu belirtildi. Haberin detayında, dün Meclis'te oynanan siyasi masa tenisini, düz vuruşlarla kazanmaya çalışan hükümetin hedefine ulaşamadığı vurgulanırken, Maliye Bakanı Makis Keravnos'un yaptığı açıklamada amacın, makul olan her insanın, tartışılan konuda toplum ve ekonominin dengelenmesi gerektiğini, böylece daha büyük zorluklar olmaması gerektiğini anlaması olduğunu söylediği aktarıldı. Yapılan tartışmaların sonuca varmaması nedeniyle hükümetin teklifi ve diğer tekliflerinin oylanmasının ertelendiği belirtilen haberde, vatandaşlarının, konuyla ilgili teklifin oylanması için son şans olan Perşembe günü gerşekleşecek Genel Kurulu beklediği belirtildi.

Sarı alarm geliyor

Haberin detayında, “Kleon” sıcak hava dalgasının Perşembe ve Cuma günleri Kıbrıs'ı vurmasının beklendiği aktarıldı. Meteoroloji Dairesi'nin tahminine göre hava sıcaklığı 40 santikrat dereceyi geçeceği belirtilen haberde, gerekli önlemlerin alınabilmesi için halka uyarılarda bulunulması beklendiği aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan satışlar konusunda DİSİ ile işbirliği

“Önümüzdeki günlerde 484 elektronik açık artırma başlatılmış olacak” alt başlığıyla verilen haberde; Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis öncüşüğünde dün hükümeti destekleyen partilerin milletvekilleri ile ipotekli malların satışına ilişkin ortak çizgi çizilmesi konusunda iki toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Haberin detayında, hükümet ve DİSİ’nin yasalara aykırı şekilde Meclis Genel Kurulu'na giderek borçluları kapsamayan bir yasa tasarısı ortaya çıkardıkları vuruglandı. Haberde ayrıca, AKEL’in Perşembe gün gerçekleşecek Genel Kurul'da vatandaşa, kredi şirketleri ile fonların kime hizmet ettiği ortaya çıkacağını açıkladığı aktarıldı.

Petra tou Romiou bölgesinde yüzerken tehlikedeler

Haberin detayında, geçtiğimiz Pazar günü öğleden sonra Petra tou Romiou çevresinde yüzmeye çalışan 29 yaşındaki Mısır uyruklu bir erkeğin trajik şekilde hayatını kaybettiği belirtildi. Baf'ta yaşayan ve tarım işçisi olan 29 yaşındaki erkek şahısın iyi bir yüzücü olamadığı halde girdiği aktarılan haberde, ilgilinin dalgalar nedeniyle bilincini kaybettiği ve baygın halde denizden çıkarıldığı aktarıldı. 29 yaşındaki şahsın, bölgede bulunanlar ve ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Baf Genel Hastanesi Acil Servisene götürüldüğü belirtilen haberde, ilgili şahsın burada görevli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı vuruglandı. Adli tabip Ortodoksos Ortodoksou tarafından dün cansız beden üzerinde yapılan otopsiden, 29 yaşındaki kişinin boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, trajik olayın yaşandığı bölgenin resmi olarak yüzülebilen bir plaj olmadığı ancak her gün yüzlerce ziyaretçi ağırladığı ve Kouklia Topluluk Konseyi'nin bölgenin bir cankurtaran tarafından korunması için resmi plajlar listesine dahil edilmesini talep ettiği hatırlatıldı.