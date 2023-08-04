Güneyden basın özetleri (04.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Kedilere insan covid hapları verilecek”, Politis Gazetesi “Günü birlik terfiler ve saatlik işçilerle ilgili şikayetler”, Alithia Gazetesi “Başvuruların incelenmesinde aşırı gecikme”, Haravgi Gazetesi “Mağusa'nın yeniden birleşmesi için Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden ortak mücadele” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Kedilere insan covid hapları verilecek

“Son kullanma tarihinden önce sattış” alt başlıklı haberde, koronavirüs hastalarına verilen ve artık kullanılmayan hapların, kedi enfeksiyöz peritonit vakalarını için kullanıma sunulacağı belirtildi. Haberin detayında, Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, bulaşıcı hastalık vakalarının yönetimi ile ilgili olarak soruşturma yürüten Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı'nın önerisi üzerine karar verildiği aktarıldı. Artan kedi peritoniti için, insanlarda koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan ilaç stoklarının hazır hale getirileceği belirtilen haberde, son kullanma tarihi 31/12/2023 olan 2.000 kutu molnupiravir ilaç olduğu ve 40 adet 200 mg hap bulunan her kutunun maliyetinin 634 Euro olduğu bu nedenle, toplam maliyetin 1.268.000 € olduğu hatırlatıldı. Bakanlar Kurulu'nun dünkü kararına göre, hap başına 2,50 Euro'ya tekabül eden kutu başına 100 Euro'luk bir miktar ödenerek, ilaçlar hayvanların koruyucusuna sunulacak.

Kıbrıslı Türk belediye başkanının varlığıyla ilgili tartışma

Haberin detayında, Mağusa Belediye Meclisinin Mağusa Türk Belediyesi başkanı Süleyman Uluç'ı Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in de katılımıyla düzenlenecek işgal karşıtı etkinliğe davet etmesinin tartışmalara, tepkilere ve bir bölünmeye neden olduğu belirtildi. Ana mesajı şehrin, gerçek sakinlerine geri verilmesi olan işgal karşıtı etkinlikte Uluçay'ın varlığına işgal rejimi ve Tatar tarafından herhangi bir tepki verilmemesinin sansasyonel olduğu aktarılan haberde, Kıbrıslı Türk Belediye başkanının yanı sıra, bir koro ve Kıbrıs Türk toplumundan çocukların etkinliğin sanatsal kısmına katılmaları için davet edildiği vuruglandı.

Mağusa Türk Belediyesi ilk olarak 1958 tarihinde kurulmuş yasal statüsünü ise şehirde Türk ve Rum belediyelerinin ayrı bir şekilde bulunmasını öngören hükümler sayesinde 1960 Anayasası ile kazanmıştır.

Politis Gazetesi

Günü birlik terfiler ve saatlik işçilerle ilgili şikayetler

“Yüksek rütbeli memurların kararları” üst başlığıyla verilen haberde, terfi eden kişilerle ilgili şikâyetlerde, isimler ve adresler olduğu aktarılırken, konunun Denetleme Dairesi'nin merceği altında olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Denetleme Dairesi'nin mercek altına aldığı Bayındırlık Dairesi'nde yılbaşından bu yana liyakatsiz terfilerle ilgili söz konusu şikâyetlerin ardından Teftiş Kurulu'nun mercek altına alındığı aktarıldı. Haberde ayrıca, isim ve adresler olan ve ustabaşı pozisyonuna terfilerle ilgili şikayetlerin, yüksek rütbeli devlet memurlarından oluşan 3 üyeli bir Komite tarafından yapılan ve sırayla üstleri tarafından değerlendirilen terfilerle ilgili olduğu belirtildi.

Devlet Fuar Alanı, Kasım ayına kadar bekleyecek

Haberin detayında, Devlet Fuar Alanı’nın kullanılması ve İnovasyon - Araştırma Merkezi'ne dönüştürülmesiyle ilgili gelişmeler Kasım ayından sonra gerçekleştirileceği ve durgunluğa rağmen hükümetin, alanı kullanma ana fikrini sürdürmeye yöneldiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Devlet Fuar Alanı'nın kullanımının aylardır tamamen durmuş durumda olduğu ve konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin; bugün aktif olan, şirketler ve gerçek kişilerle olan fuar alanı içindeki stantlarla ilgili son kira sözleşmelerinin sona ereceği Kasım ayından sonraya bırakıldığı belirtildi. Devlet Fuar Alanı için stratejik yatırımcı arama sürecinin ise önceki hükümetin planlarındaki olası değişiklikler nedeniyle dondurulduğu hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Başvuruların incelenmesinde aşırı gecikme

“Şikayetler ve tavsiyeler” üst başlıklı haberde; İnsan Haklarının İdaresi ve Korunmasından sorumlu Komiser Maria Stilianou-Lottidi’nin, Asgari Garanti Edilen Gelirin, askıya alma veya devam etme kararından önce hak sahibine izlenen sosyal müdahale prosedürünü dinleme hakkı vermeden, askıya alınmasının yanlış bir uygulama olduğunu belirttiği aktarıldı. Haberin detayında, Asgari Garanti Edilen Gelir başvurularının incelenmesinde "aşırı" gecikme şikayetleri alındığını belirten Stilianou-Lottidi’nin, Sosyal Refah Müsteşarlığı ve Müsteşarlık Genel Müdürüğü pozisyonlarındayken sunduğu ilgili tavsiyeleri 2 yıl sonra yinelediği aktarıldı.

Baskı uygulamak için faiz oranları ile başlangıç

Haberin detayında, DİSİ Milletvekili Kiriakos Haztiyannis'in dün yaptığı açıklamalarda faiz artırımı konusu tatilin ardından 29 Ağustos'a özel olarak Meclis Ticaret Komisyonu'nda görüşülecek ilk konu olduğunu söyledi. Haberde ayrıca, Haztiyannis'in, borç alanlara verilecek destek yoluyla borç verme oranlarındaki artışı durdurmaları için hükümete ve bankalara baskı yapmak amacıyla bir kez daha girişimde bulunacağını söylediği belirtildi.

Haravgi Gazetesi

Mağusa'nın yeniden birleşmesi için Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden ortak mücadele

“5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek işgal karşıtı etkinliğe toplu katılım çağrısı” alt başlığıyla verilen haberde; Mağusa Türk Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay’ın Mağusa Belediyesi'nin işgal karşıtı etkinliğe katılımının, Kıbrıs sorununa çözüm hedefinin paylaşılması umudunu artırdığı aktarıldı. Haberin detayında, EDEK ve ELAM’ın aynı fikirde olmadığı ve Mağusa Belediyesi'nin işgal karşıtı etkinliğine katılmayacakları belirtildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Süleyman Uluçay'ın etkinliğe davet edildiğinden haberdar olduğu hatırlatıldı.

Sağlık Sigortası Kurumu’nun revize edilmiş teklifi bugün ilgili taraflara sunulacak

Haberin detayında, Sağlık Sigortası Kurumu'nun kalite kriterlerine dayalı olarak yeni hastane ücretleri konusunda gözden geçirilmiş bir teklifi onaylamasıyla, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun, Genel Sağlık Sistemi konusunu gündeme getirdiği belirtildi. İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu üyesi olan Kıbrıs Özel Hastaneler Birliği, anlaşmanın imzalanmasından önce, özel ve kamu hastanelerine eşit muamele için müzakerelerin tamamlanmasını talep ettiği aktarılan haberde, tüm özel hastalerin Kıbrıs Özel Hastaneler Birliği üyesi olmaması nedeniyle, nihai teklif görüşülmemiş olmasına rağmen, yeni sözleşmeyi imzalamak için Sağlık Sigortası Kurumu ile temasa geçtiği vurgulandı. Haberde ayrıca, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun, özel hastaneler, Kıbrıs Özel Hastaneler Birliği ve diğer federasyon üyeleriyle bir anlaşma yapılmadan, Sağlık Sigortası Kurumu’nun 1 Eylül 2023'te geçerli olmak üzere yeni sözleşmeyi derhal imzalamaya çağırması ve sözleşmelerin tek taraflı olarak feshedilmesinin kabul edilemez olduğuna değindiği belirtildi.

Hazırlayan: Arif Malek