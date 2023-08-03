Güneyden basın özetleri (03.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Νehre ulaşırsa oyunu kaybederiz”, Politis Gazetesi “Ülkeme geri dönmek istiyorum”, Alithia Gazetesi “”, Haravgi Gazetesi “Küçük ve orta ölçekli işletmeler diz çöktü ve artık dayanamıyor” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Νehre ulaşırsa oyunu kaybederiz

“Orman Dairesi müdüründen, Agios Mama bölgesinde alevlere yapılan mücadeleyle ilgili dramatik açıklama” alt başlıklı haberde, Pitsilia'nın kalbinde trajik saatler yaşandığı ve yangının bölgedeki ormanları yuttuğu ve insanlar ile köyleri riske atarak bölgeyi dumana boğduğu aktarıldı. Haberin detayında, yangının, Perşembe günü sabahın erken saatlerine kadar müdahalelerde bulunan itfaiye güçleri tarafından kısmen kontrol altına alındığı ancak Orman Dairesi'nin yaptığı duyuruya göre, ormanın bitki örtüsüyle kaplı 1,5 kilometrekarelik bir alanı yok ettiği belirtildi. Orman Dairesi, itfaiye ve ilgili tüm kurumlardan oluşan kara itfaiye ekiplerinin, dün öğle saatlerinde Limasol bölgesinde çıkan büyük yangını kontrol altına almak amacıyla gece boyunca alevlerle mücadele ettiği belirtilen haberde, günün ilk ışıklarıyla birlikte "İKAROS 2" planının devreye alındığı ve Agios Mama, Kalo Horio, Pelendrio ve Kato Milos bölgesindeki ormanlık arazileri de içine alan büyük yangını söndürme faaliyetlerine 9 hava aracının da katıldığı aktarıldı.

Güçlendirme - yenileme ile Cumhurbaşkanlığı binasına ne oldu

Haberin detayında, Bayındırlık Dairesi İhale Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda enerji altyapısının güçlendirilmesi ile ilgili olarak hukuka uygun hareket ettiğini, hukuka aykırı yollara başvurulduğu yönündeki iddiaları reddettiği belirtildi. Bayındırlık Dairesi'nden verilen bilgiye göre, İhale Kurulu'nun herhangi bir ihaleyi onaylama konusunda bir sınırlaması olmadığı ve ihale dokümanlarına dayanarak teklif tutarının gerekçelendirilip gerekçelendirilmemesi tamamen kendi takdirine bağlı olduğununun belirtildiği haberde, ihale duyurusunun yapıldığı günden nihai karara kadar geçen süreye kadar malzeme fiyatlarının yükseldiği veya düştüğü hatırlatıldı. Haberde ayrıca, Denetleme Dairesinin dün yayınlanan raporunda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki çalışmaları yürütmekle yükümlü olan Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Bayındırlık Dairesi ile Elektromekanik Hizmetler Dairesi'nin işleri bölüştürdüğünü, böylece prosedürler, "çalışan sözleşmesi" tipi anlaşmalar veya kanunen yasak olan mevcut enerji yükseltme sözleşmesinde yapılan değişikliklerle birlikte kullandığının vurgulandığı aktarıldı.

Politis Gazetesi

Ülkeme geri dönmek istiyorum

“Çocuğuyla Türkiye'ye kaçan anne, yaşadıkları zulme son vermek için yardım istiyor” üst başlığıyla verilen haberde, bebeğini yasadışı yollarla Kıbrıs dışına çıkardığı ve bu nedenle Europol ve Interpol tarafından Avrupa ve uluslararası tutuklama emriyle aranan Kıbrıslı Rum bir annenin 2 yıldır Türkiye'de, İstanbul'da bir gecekondu mahallesinde uygun olmayan koşullarda çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Haberin detayında, söz konusu sebeplerden dolayı gazeteyle iletişime geçen bir kaynağın, olayın yayınlamasını istediği ve tüm yetkililere bir çözüm bulmaları için yalvardığı aktarıldı.

13 yıllık kaşıntı ve siyasi popülizm

Haberin detayında, Embraer tarafından üretilen özel jetin, birkaç milyon Euroluk bir harcama ile Cumhurbaşkanı'nın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen yenileneceği belirtildi. Partiler ve milletvekillerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı resmi gezileri için özel uçak kullanmasının acilen gerekli olduğunu fark etmesinin 13 yıl sürdüğü belirtilen haberde, Kıbrıs’ın bir ada olduğu ve uçak seferleri ile destinasyonların sınırlı ve kim olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın mevkidaşlarıyla buluşmak için ara duraklı bir veya iki havalimanını değiştirmesinin bir anlamı olmadığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Nikos Anastasiadis'in yönetimi döenminde hükümet uçağı alma ihtimalinin ciddi olarak düşünüldüğü ve bir pazar araştırması yapıldığı ancak en sonunda halkın tepkisinden korkulduğu için geri adım atıldığı hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Kıbrıs sorununun gerçekçi değerlendirmesi

“Annita Dimitriou ve Kiriakos MitsotakisWin toplantısının merkezinde” üst başlıklı haberde; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin amacının, Türkiye'yi iki devlet hakkındaki saplantılı tutumunu terk etmeye ve diyalog masasına geri dönmeye ikna etmek için fırsatları değerlendirmeyi ve aynı zamanda beklentiler yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

Türk ürünleri yasal olarak limanlardan geliyor

Haberin detayında, yeşil hat ve yasal önemi hakkında büyük tartışmaların yaşandığı bir süreçte, 2020 – 2023 yılları arasındaki döneminde 402 geminin Türkiye limanlarından yola çıkarak, Kıbrıs'a geldiği aktarıldı. Habere göre, ilgili dönemde beyan edilen toplam kargo miktarı 4 milyon tona ulaşıyor.

Haravgi Gazetesi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler diz çöktü ve artık dayanamıyor

“Ofislerin ve küçük işyerlerinin satışıyla ilgili birçok şikayet var” alt başlığıyla verilen haberde; turizmin 2023 yılında mağazaların cirolarına beklendiği kadar katkı sağlamadığı ve cirolarda %40 ile %50 arasında azalma yaşandığı aktarıldı. Haberin detayında, bankalar aracılığıyla finansman maliyetinin ise %9'dan fazla arttığı ve bu faiz oranlarına son artışların dahil olmadığı hatırlatıldı. Haberde ayrıca, elektrik ve yakıt fiyatlarındaki ürkütücü artış nedeniyle de mağazaların işletme maliyeti dayanılmaz noktalara ulaştığı ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapanma noktasına getirdiği vuruglandı.

AKEL: Tarihi gerçeğin aşağılayıcı çarpıtılmasını kabul etmiyoruz

Haberin detayında, AKEL’in, 46 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios'u saygıyla andığı belirtiliyor. AKEL tarafından modern Kıbrıs tarihinin en sembolik figürü olan Makarios’un ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınlanan mesajda, Makarios'un saygıyla anıldığı ve onurlandırdığını belirtilerek, onun halkı ve mücadeleleri ile özdeşleştidiği ve yanlış seçimleri ve değerlendirmeleri için küçümsenemeyeceği aktarılan haberde, Makarios'un hatalarını yargılamak, analiz etmek ve ders almak gerektiğine dair bir mesaj verildiği belirtildi. Haberde ayrıca, AKEL’in mesajında tarihsel gerçeğin aşağılayıcı bir şekilde tersine çevrilmesini kabul edilmeyeceği ve meşru hükümet ile Cumhuriyet güçlerinin, EOKA B ve darbe hükümetinin liderinin terörüyle eşitlenmesinin kınandığı aktarıldı. Haberde son olarak AKEL’in, tarihsel tahrifatın bariz siyasi amaçları olduğunu vurguladığu ve bunu bir yandan, aşırı sağı ülkeye ihanetten aklamaya çalıştığı ama aynı zamanda her türlü çözüm ihtimalini de baltaladığını hatırlattığı belirtildi.