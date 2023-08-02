Güneyden basın özetleri (02.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Karşılıklı tanıma”, Politis Gazetesi “Cumhurbaşkanlığı uçağına milyonlarca avroluk "yatırım"”, Alithia Gazetesi “Kara paranın peşindeler”, Haravgi Gazetesi “Yasadışı ödemeleri silin ve yeniden yapılandırmayı kolaylaştırın” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Karşılıklı tanıma

“Türk tarafı Tatar üzerinden win-win formülü öneriyor” alt başlıklı haberde, Ersin Tatar, Türkiye'nin bir dizi jesti karşılığında egemen eşitliğinin kabul edilmesini talep eden bir "karşılıklı tanıma" formülü sunduğu belirtildi. Haberin detayında, Tatar’ın Kıbrıs Haber Ajansı ile yaptığı röportajda kaydettiği bilgilere göre, egemen eşitliğin kabul edilmesi durumunda, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyacağı ve böylece karşılıklı bir kazan-kazan durumu ortaya çıkacağını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca, Türk tarafının "karşılıklı tanıma" formülü ve ortaya çıkacak faydaları, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides'in Avrupa Birliği aracılığıyla Kıbrıs, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumu için karşılıklı çıkar koşulları yaratma önerisine bir yanıt olarak sunulduğu vurgulandı. Türk tarafının Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğini kabul etme çabasını canlı tutmak için yakın gelecekte bu formülle hareket edeceği tahmin edilen haberde, Tatar’ın egemen eşitlik fikri önerisine dayanarak müzakereye yer olup olmadığıyla ilgili sorusuya, "Türkiye'nin Avrupa'da olmayacağı, Türk ordusunun güvenliği koruyamayacağı, serbest dolaşım gibi bazı kuralların kuzeyde büyük etki yaratacağı ve Kıbrıslı Türklerin büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacağı bir durumu ve yeni maceraları" Türk tarafının kabul etmeyeceğini belirterek cevapladığı belirtildi. Haberde son olarak, Tatar'ın Kıbrıs'ta 60 yıldır ayrı bir devlet olduğunu belirterek, 1974'teki Türk işgalinden sonra kurulan sözde devleti işaret ederek, "Kıbrıs'ta ayrı bir halk var ve bu insanların ayrı bir devleti var. 1960 Anayasası'nı incelediğimizde iki farklı baskın etnik grup olduğunu görüyoruz. O devletten silah zoruyla kovulduktan sonra kendi devletini yaratma hakkı doğdu. Bütün bunların ışığında, mevcut egemenliğimin kabul edilmesini talep ediyorum" dediği ve buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Cumhuriyetini tanıyacağı ve bunun da bir "kazan-kazan" durumu yaratacağını söylediği aktarıdı.

Politis Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı uçağına milyonlarca avroluk "yatırım"

“Teknik sorunlardan sonra kapsamlı kontroller, bakım ve yükseltme için Portekiz'e göderildi” üst başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanlığı uçağının, gövdesinin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesi, iniş-kalkış ve iletişim sistemlerinin yenilenmesi için 10 Temmuz'dan bu yana havacılık şirketi OGMA'nın tesislerinde bulunduğu belirtildi. Haberin detayında, Cumhurbaşkanlığı uçağının bir aydır tam bakım ve yükseltme için Portekiz'deki havacılık şirketi OGMA'nın tesislerinde bulunduğu aktarıldı. Son dönemde ortaya çıkardığı teknik sorunlar sonrasında Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve bakanlarını düşündüren Cumhurbaşkanlığı uçağının uçuşlarının gerekli emniyet seviyesinin teyit edilmesi amaçlandığı belirtilen haberde, söz konusu şirketten uçağın gövdesi ve elektronik sistemlerinin kapsamlı bir incelemeden geçmesinin istendiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağın, Cumhurbaşkanlığı uçağının, bir Hava Kuvvetleri subayıyla birlikte 10 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Portekiz'de olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Denetleme Diresi çalışanlarından biri çıkar çatışması nedeniyle rapor edildi

Haberin detayında, söz konusu kişinin teknoloji ve siber güvenlik konularında Kalite Denetleme Kurulu'nda gözlemci olarak görev yaptığı, aynı zamanda eşi adına kayıtlı bir teknoloji şirketi bulunduğu belirtilirken, olayın Genel Denetçi Odysseus Michaelidis'in bilgisinde olduğu aktarıldı. Gözlemci statüsünde yer alan ve aynı zamanda siber güvenlik de dahil olmak üzere teknolojik hizmetler sunan bir şirkette yer alan bir Denetleme Dairesi çalışanı hakkındaki şikayetin Genel Denetçi tarafından incelendiği belirtilen haberde, şirketin daire çalışanının kendi adına olmadığı ve uzmanlığı sosyal bilimler alanında olan eşi adına kayıtlı olduğuna dikkat çekildi. Haberde son olarak, söz konusu şirketle olan ilişkisine rağmen, Kalite Denetleme Kurulu toplantılarına katılmasının bir sonucu olarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasının bildirilmediği vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Kara paranın peşindeler

“Aklama kontrolü için Avrupa ortak elektronik platformu” üst başlıklı haberde; Maliye Bakanı Makis Keravnos’un 24 saat içinde Avrupa Komisyonu’na, Kıbrıs makamları tarafından şirketlerin intifa hakkı sahiplerinin sicili konusunda hazırlanan bir mektup göndereceği belirtildi. Haberin detayında, Keravnos’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, listenin neredeyse hazır olduğunu ve yalnızca tüm Avrupa kurumlarının, denetim için herhangi bir zamanda erişebileceği elektronik sisteme geçişin tamamlanması kaldığını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca, söz konusu çalışmanın amacının, şeffaflığı güçlendirmeyi ve yasadışı sermaye hareketini önlemek olduğu vurgulandı.

Hristodulidis'in personellerine 36 bin euro para cezası

Haberin detayında, seçimlerin birinci ve ikinci turunda seçim öncesi SMS ve aramalarla ilgili, 77 şikayet nedeniyle Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in seçim ekibinde bulunan, Antigoni Papadopoulos ve Tassoula Tsokkou'ya 36 bin euro para cezası verildiği belirtildi.

Haravgi Gazetesi

Yasadışı ödemeleri silin ve yeniden yapılandırmayı kolaylaştırın

“Bankalar ile kredi kuruluşlarının 'ödül' diye duyurduğu tedbirler alay konusu...” alt başlığıyla verilen haberde; faiz oranlarının %7'ye yükseldiği ve bunun sonucunda aylık taksit miktarının bir kez daha artacağı hatırlatıldı. Banka Borçlularını Koruma Derneği’nin, hükümeti borçluları sürekli faiz oranlarındaki artışlardan korumaya çağırdığı aktarılan haberde, mal ve hizmetlerin pahalılığın, halihazırda büyük bir sorumluluk altında olan borçluların yükünü daha da ağırlaştırdığı hatırlatıldı.

Kıbrıs'ta ev almak artık çok pahalı

Haberin detayında, Kıbrıs'ta konut piyasasının, özellikle apartman dairelerinde fiyatların artmaya devam etmesiyle 2023'ün ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydettiği belirtildi. Salı günü açıklanan verilere göre, Kıbrıs Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi önceki çeyreklere göre önemli bir hızlanma görürken, ev sahibi olmanın binlerce kişi için zor bir hayal olmaya devam ettiği hatırlatılan haberde, inşaat maliyetlerindeki artış hızının, çok yüksek büyüme oranlarının kaydedildiği 2021-2022 dönemine göre istikrar kazandığı vurgulandı. Konut Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artışın; Limasol ve Larnaka bölgelerinde hızlanma gösterdiği, Baf bölgesinde ise konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamaya rağmen yüksek seviyesini korduğu aktarılan haberde, 2023'ün ilk çeyreğinde Konut Fiyat Endeksinin (evler ve apartmanlar için), bir önceki çeyrekteki %1,6'ya kıyasla üç ayda %2,1 artış kaydettiği hatırlatıldı.