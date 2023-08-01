Güneyden basın özetleri (01.8.2023)

Bugünkü Kıbrıs Rum gazetelerinin tümünün ana haberi dün gerçekleştirilen Hristodulidis Mitsotakis görüşmesi.

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Politis gazetesinden:.

“Atina ile Lefkoşa arasında hiçbir görüş ayrılığı yok – Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı “nifak tohumları ekenlere” cevap verdi” başlıkları altındaki haberde şöyle yazıyor.

Nikos Hristodulidis ile Kiriakos Mitsotakis dün Atina ile Lefkoşa arasında hiçbir sorun olmadığı mesajını verdiler. İlişkilerinde hiçbir konuda ve elbette ki Kıbrıs sorununda da sorun olmadığını belirttiler ve sürecin devam etmesi gerekliliği konusunda fikir birliğine vardılar.

İki liderin yüz yüze görüşmesinde Türk – Yunan diyaloğunun başlaması ve Türkiye – AB ilişkileriyle bağlantılı olarak Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik perspektifler konuları ele alındı.

Yunan Başbakanı Türk – Yunan ilişkilerinde görülen iyileşmenin “kucaklanması gereken bir fırsat olduğunu” savundu ve “AB – Türkiye gelişmelerinde sağlanacak bir iyileşmenin “Kıbrıs sorununa da olumlu etki yapabileceği” değerlendirmesi yaptı.

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Fileleteros gazetesinin ana haberi “Üzerine gölge düşmeyen ortak yol – Hristodulidis ile Mitsotakis nifak tohumlarına da cevap verdi” başlıklarıyla veriliyor.

Habere göre Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ulusal meseleler konusunda ve aynı zamanda iki hükümet arasındaki işbirliği ve koordinasyon konularında aynı biçimde ilerlemeye devam ettiklerini gösterdiler. İşbirliği Yüksek Konseyinin ilk toplantısının 11 ile 12 Ekim tarihlerinde Rodos’ta yapılacağını ilan ettiler. Kiriakos Mitsotakis Nikos Hristodulidis ile yüz yüze görüşmesinde ne görüşlerine ne de niyetlerine gölge düşmemesi gerektiği mesajını verdi. Lefkoşa ile Atina Kıbrıs sorununun Türkiye – AB ilişkilerinde kilit rol oynamaya devam ettiği konusunda anlaştı.

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Haravgi gazetesinin ana haberini de ön sayfadan aktaralım.

Mitsotakis – Hristodulidis Türkiye’ye karşı “pozitif ajanda” konusunda anlaştı – “Ankara’nın Avrupa – Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine dair açıklamalarını selamlıyoruz”

Kiriakos Mitsotakis: İpin ucunu Kran Montana’da kaldığımız noktadan tutalım ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan noktaları koruyalım

BM yetkilisi New York’taki ortak görüşmenin zeminini hazırlamak için Eylül ayında Kıbrıs’a geliyor

İşbirliği Yüksek Konseyinin Mitsotakis ile Hristodulidis’in de katılımıyla Kıbrıs ve Yunanistan bakanlarının bir araya geleceği toplantısı 11 ile 12 Eylül’de

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Alithia gazetesinin ana haberini aktaralım son olarak:

“Erdoğan’ın yaptığı dönüşe vurgu yapıldı – Kıbrıs sorununda perspektifler açan açıklamaların ardından Mitsotakis ziyareti”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Yunan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in dünkü görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek Türk – Yunan ilişkilerinde gerekse de Kıbrıs sorununda yaptığı dönüşün altı çizildi.

İki liderin görüşmesinden sonra yapılan açıklamaların pek çok noktasında Kıbrıs sorununun gerek Türk – Yunan gerekse de Türkiye – Avrupa ilişkileriyle bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı.

Mitsotakis’in resmi ziyareti Türkiye Cumhurbaşkanının, diyaloğun yeniden başlamasına dair perspektif açılımları olarak yorumlanan açıklamalarından sonra gerçekleşti.

İki lider yaratılan bazı izlenimleri ortadan kaldırmak amacıyla Atina ile Lefkoşa arasındaki güçlü bağları bir kez daha teyit etti.

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Ve Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden kısa seçmeler:

Alithia gazetesinden:

“Turizmde rekora doğru gidiyoruz – Şu ana kadar elde edilen gelir 2019 yılındakini aştı – Ama TUI can sıktı”

TUI şirketi CEO’sunun Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki turistik destinasyonların ısı derecesi bakımından daha tahammül edilir ve yangınların olmadığı ülkelere kaydırılacağına dair açıklamaları hayal kırıklığına yol açtı. Turistik sezonun uzaması Kıbrıs’ın lehine işliyor.

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“Aşırı sıcaklar indirimli sezonun cirosunu düşürdü – Yurttaşların bu sıcaklar altında alışveriş yapma hevesi kırıldı”

Büyük klimalı mekanlarına sahip alışveriş merkezleri bu işten kârlı çıktı.

Mağaza sahipleri indirim sezonunun yasalar dâhilinde belirlenmesini talep etti ve bu ortamda hüküm süren anarşiyi kınadı.

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Haravgi gazetesinden bazı seçmeler:

“Kıbrıs Rodos’un ağaçlandırılmasının maliyetini üstlendi”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Yunan Başbakanı ile yüz yüze görüşmesinden sonra yapılan ortak açıklamada Rodos’un yana bölgelerinin yeniden ağaçlandırılmasının maliyetini Kıbrıs Cumhuriyetinin üstlendiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Yunanistan adına Kıbrıs’a teşekkür etti.

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“Tumazos Çelepis: Kıbrıs Rum tarafı her türlü gelişmelere karşı hazırlıklı olmalı”

AKEL’in Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelepis dün Astra Radyosunda konuşurken “Türkiye’nin gerek Yunanistan gerekse de AB ile ilişkilerinin iyileştirilmesi çabaları sonucunda öğle görünüyor ki bir umut ışığı doğuyor ki bu da Kıbrıs Rum tarafının her türlü gelişmeler karşısında hazırlıklı olması gerektiği anlamına geliyor” dedi. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın retoriğini değiştirdiğini ve sadece Kıbrıs sorunundaki gerçeklerden söz etmediğine işaret etti. Bunun Türkiye’nin tavır değişikliğinin kesin olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Çelepis, “Erdoğan’ın 2004 ve 2017’de yaptığı gibi bir hamle yapabileceği olasılığını da aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız” dedi.

Çelepis Cumhurbaşkanı Hristodulidis ve Hükümetin istikrarlı davranması gerektiğini belirtti ve müzakerelerin Kran Montana’da kaldığı noktadan Guteres çerçevesi temelinde ve sağlanan yakınlaşmalarla devam etmesi konusunda ısrarlı olması gerektiğini söyledi. Son olarak AKEL’in önerisi olan Kıbrıs Rum tarafının yakınlaşmalar üzerinde değil, Guteres çerçevesinin boşlukları konusunda müzakere etmeye hazır olması gerektiğini hatırlattı. Aksi takdirde Kıbrıs Rum tarafını tatmin eden güvenlik başlığı ile ilgili üzerinde anlaşmaya varılanları kaybederiz, dedi.

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Hükümetin tel örgü çekilmesini sonlandırma kararı, ölü bölgeyle ilgili bu karara ta başından itibaren tepki gösteren köy sakinleri ve AKEL’in bu konudaki haklılığını ortaya koydu.

Dün Astra Radyosunda konuşan İçişleri Bakanı Konstandinos İoannu ölü bölgede tel örgü çekilmesi çalışmalarının sonlandırıldığını söyledi ve “Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti 184 kilometrelik Yeşil Hat boyunca tel örgü çekseydi bu ülkemizin bölünmesini kabul etmek anlamına gelirdi” şeklinde vurguladı.

AKEL olayla ilgili yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanının DİSİ - Anastasiadis hükümetinin, ülkenin imajını uluslararası alanda zedeleyen, bizi BM’le karşı karşıya getiren, bölge sakinlerine büyük eziyete yol açan ve sonuçta göçmenlerin idaresine sıfır katkısı olan bu uygulamasını sonlandırması doğru bir karardır” dedi.

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“150 Kıbrıslı Türk genç bilim insanı 2023’te AB’nden burs aldı”

AB’nin yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programı çerçevesinde 150 Kıbrıslı Türk gence burs verdi.

Açıklamada “AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programının ana hedefinin Kıbrıs Türk toplumuyla Avrupa Birliği bağlarının güçlendirilmesi yoluyla Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkı yapmak olduğu” vurgulandı.

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Filelefteros’un ön sayfasında bugün yer alan kısa kısa haberler de şöyle:

“Limasol’da deniz kirliliği – Sert tepkiler – Olimbiom sahilinde önlemler alınması amacıyla Denizcilik Müsteşarlığında toplantı yapıldı”

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“Gıda ürünlerinde yüzde 8,4 oranında zam”

Ne Kıbrıs’ta ne Avrupa’da fiyat artışları durmak bilmiyor.

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“3.740 hanenin kapısını çalıyorlar – Kötü idarenin kaynağı aranıyor”

İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine evlerde kontrol yapılıyor. Kontrolden geçmiş olan 129 konutun bir kısmı el değiştirdi, kontratlar iptal edildi.

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“Karısının hayatına son veren şahıs iki yıl sonra serbest kaldı”

Hasta olan karısını öldürdü, iki yıl hapishanede tutuldu, karar açıklanır açıklanmaz serbest bırakıldı.