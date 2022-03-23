Güneydeki limanlarda Rus gemileri konusunda kaygılı sükunet

Kıbrıs’ın güneyindeki limanlarda Ukrayna’daki savaş ve Rus gemileriyle ilgili endişeli, ancak sakin bekleyişin sürdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, AB’den Kıbrıs’ın güneyinde yer alan limanlarda bulunan Rus gemilerine erişim ve hizmeti kısıtlayan herhangi bir karar veya tüzük çıkmadığını, bu nedenle de Rusya aleyhindeki yaptırımlardan güneydeki limanlarının muaf tutulduğunu yazdı.

Gazete, bu durumun yetkilileri sakinleştirmediğini ve Kıbrıs Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in, şu an için her şey yolunda olsa da, bir anda olayların değişebileceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Dimitriadis, AB’nin denizcilik makamlarıyla her gün toplantılar yapıldığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bu konuyla ilgili görüş ve endişelerini ilettiklerini belirtti.