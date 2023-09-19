Güneydeki din insanlarından “okullarda cinsel eğitim verilmesine” onay

Piskoposlardan oluşan Sen Sinod Meclisi, güneydeki okullarda cinsel eğitim verilmesine onay verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Sen Sinod Meclisi’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında konuyla ilgili bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Sen Sinod Meclisi açıklamasında çocukların bu konudaki okul rehberliğinin gerekli olduğu ayrıca çocukların kendilerini koruması adına bilgi sahibi olması gerektiği şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Sen Sinod Meclisi ayrıca ailelerin ve bazı sosyal grupların endişelerinin bir kısmının gerçeklerle bağdaşmayan abartılı propagandalardan kaynaklandığını da ifade etti.

AB Eğitim ve Gençlik Bakanları gayri resmi toplantısı için İspanya’da bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Athina Mihailidu bir açıklama yaparak, Sen Sinod Meclisi’nin okullarda cinsel eğitim dersinin verilmesi yönünde görüş beyan etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mihailidu gazeteye yaptığı açıklamada bu karardan dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti.