Güneydeki darp olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kıbrıslı Türk genç Asya Karaali, arkadaşları ile Aya Napa’da eğlenirken 3 Kıbrıslı Rum gencin taciz ve şiddetine maruz kaldığı iddia ediliyor. Olayla ile ilgili olarak aranan 3 kişiden 2’si tespit edilerek tutuklandı. Güneydeki Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan söz konusu 2 kişi tutuklandı.

Mahkemece, 4 gün tutukluluk süresi verilen zanlıların Cuma günü tekrar mahkemeye çıkarılacakları bildirildi. Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Ayia Napa’da yaşanan darp olayı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı aradı.

Güney basını Başkanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Hristodulidis’in olayı kınadığını ve Tatar’a, olaya sebebiyet verenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini izah ettiği aktarıldı. Habere göre, Hristodulidis, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini, ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi