Güneydeki barajların doluluk oranı yüzde 69

Kıbrıs’ın güneyindeki barajlardaki doluluk oranının yüzde 69 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kış mevsimindeki yağışların az olmasının, barajlara su akışını da olumsuz etkilediğini ve geçen yılla kıyaslandığında, barajlara nispeten daha az su akışı gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, güneydeki barajların toplam 290 milyon metreküp su aldığını ve şu anda, 200,7 milyon metreküp su bulunduğunu kaydederken, geçen yılki doluluk oranının ise yüzde 90,5 olduğunu anımsattı.