Güneydeki akaryakıt istasyonu sahipleri Kermiya geçiş noktasına yürüyecek
Kıbrıs’ın güneyindeki akaryakıt istasyonu sahiplerinin, kuzeyden akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için 27 Haziran’da Kermiya geçiş noktasına yürüyecekleri bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyindeki akaryakıt istasyonu sahiplerinin, kuzeyden akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için 27 Haziran’da Kermiya geçiş noktasına yürüyecekleri bildirildi.
Haravgi gazetesi, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Basın Sözcüsü Hristodulos Hristodulu’nun, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Hükümet’in kendilerini desteklememesi nedeniyle öfkeli olduklarını ve dinamik tedbirler almaya hazırlandıklarını söylediğini yazdı.
Gazete, eylemde tankerlerle ve yaya olarak Kermiya geçiş noktasına gelineceğini; buradan da Başkanlık Sarayı’na yürüneceğini kaydetti.
Haberde, eylemin saatiyle ilgili detay yer almadı.
Foto: Arşiv
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