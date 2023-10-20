Güneydeki “ajanlara” hız sınırı muafiyeti getirildi

Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosu, Kıbrıs’ın güneyindeki gizli servis (KYP) ajanlarının, belirli koşullar altında hız sınırından muaf tutulmasına ilişkin kararı onayladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, KYP tarafından kullanılan araçların hız limitini aşmasına ancak "görevini yerine getirmesi" açısından gerekli görülmesi halinde izin verilecek.

Polis, itfaiye ve ambulanslardan farklı olarak KYP'nin hız limitini aşma konusunda açık izni yoktu.

2016 yılına kadar kurum, hız sınırından muaf olan polisin sorumluluğundaydı; dolayısıyla bu muafiyet KYP için de geçerliydi.

Ancak o yıl KYP polisten ayrılarak tamamen bağımsız bir teşkilat haline geldi.