Güneyde yıllık enflasyon yüzde 3.6 geriledi

Kıbrıs’ın güneyinde enflasyon 2021 yılının Mayıs ayından bugüne kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Kıbrıs’ta Mayıs ayı enflasyonunun son 12 ay için yüzde 3,6 olarak belirlendiğini, Nisan ayında bu oranın yüzde 3,7 olduğunu aktardı.

Bu düşüşe karşın gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon oranı yıllık yüzde 8,38’le yüksek seviyelerde bulunmayı sürdürdü. Ayrıca gıda fiyatlarındaki artış tüm AB ülkelerinde yüksek seyretti..

Öte yandan Haravgi gazetesi, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yılın ilk üç ayında 6 milyar 200 milyon Euro olarak gerçekleştiğini, en büyük ekonomik faaliyet artışının ise toptan ve perakende ticarette görüldüğünü yazdı.