Güneyde yeni tedbir gündemde yok

Kıbrıs (Güney) Sağlık Bakanlığı'nın beş gün önce alınan yeni ve daha sıkı tedbirlerin hayata geçmesini bekleyeceği için bu aşamada tedbirlerin sıkılaştırılması gibi bir ihtimal yok.

Kıbrıs’ın güneyinde salgının seyri ve yeni önlemlerin etkinliği bu öğleden sonra Kıbrıs Sağlık Bakanı'nın Bilimsel Danışma Kurulu ile yapacağı yeni bir toplantıda incelenecek.

Coronavirüs pozitif çıkan kişilerin karantina süresinin gözden geçirilmesi konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın beş gün önce alınan yeni ve daha sıkı tedbirlerin hayata geçmesini bekleyeceği için bu aşamada tedbirlerin sıkılaştırılması gibi bir ihtimal yok.

Aynı bilgilere göre, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi de söz konusu değil. Ancak, Yoğun Bakım Ünitelerindeki hasta sayısında keskin bir artış olursa ve gerekli görülürse, Bakanlar Kurulu karar almak üzere olağanüstü toplanacak.