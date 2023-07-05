Güneyde yeni güneş parkları

Kıbrıs'ın güneyinde yapılacak yeni güneş parkları bugünkü güney basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi Lefkoşa'ya bağlı “Alambra” ve “Ay.Varvara” böleglerine yeni güneş parklarının kurulmasının planlandığını yazdı.

Gazete, projeyle ilgili çevresel ve diğer çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde Ay. Napa’ya yapılması planlanan büyük güneş parkının ise parkın yerleştirileceği bölgenin özelliği nedeniyle tepkilere yol açtığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, projenin henüz başvuru istişarelerinin yapıldığı bir aşamada olduğunu belirtti.

Habere göre proje, 64 bin 737 metrekarelik tarım alanına 5.99 megavat gücünde güneş parkı kurulmasını öngörüyor.