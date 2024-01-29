Güneyde 'Turuncu alarm' verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bugünden başlayarak Çarşamba gününe kadar şiddetli yağmur ve fırtına için 'Turuncu alarm' verdi.

Cyprus Mail'in haberine göre, bugün saat 22.00'den Çarşamba günü saat 22.00'ye kadar geçerli olacak olan uyarı, adanın kuzey ve doğu bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli yerel fırtınalar için yapıldı.

Yapılan uyarıda, dolu uyarısı da var.