Güneyde temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışı yaşandı

Kıbrıs'ın güneyinde 45 temel ihtiyaç ürününden 32’sinin fiyatlarında Temmuz ayında artışlar kaydedildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Tüketicileri Koruma Derneği’nin yaptığı açıklamada, 45 temel ihtiyaç ürününün 32’sinin fiyatlarında Temmuz ayında artışlar gerçekleştiğini yazdılar.

Habere göre, Haziran ayına oranla Temmuz ayında en çok artış yaşanan ürünlerin arasında yüzde 25,3’le sebzeler, yüzde 2 ila 5.5 arasındaki oranla donmuş balık, yüzde 3,7 ila şeker, yüzde 3,3 ile kahve ve yüzde 3,3 ile su yer alıyor.