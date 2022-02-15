Güneyde tedbirler gevşetiliyor

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüse karşı mücadele çerçevesinde alınan kısıtlayıcı tedbirlere yönelik gevşetme önerilerinin yarın Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Gevşetmeler muhtemel bir geri dönüş olmaması için iki aşamada kademeli olarak yapılacak. PIK’in haberine göre; görüşülecek olan gevşetmeler arasında restoran, düğün, vaftiz töreni, sosyal etkinlikler ve ev toplanmalarında bir arada bulunabilecek maksimum kişi sayısının yükseltilmesi bulunuyor.

Eğlence mekanlarında ve düğünlerde müşterilerin dans etmesine yeniden izin verilmesi bekleniyor. Ayrıca aşılanmamış kişilerin negatif test sonucu göstermeleri koşuluyla, toplanma yerlerine girmesine izin verilme ihtimali de görüşülecek. Bilimsel Komite üyesi Zoi Dorothea Pana, PIK’e yaptığı açıklamada, epidemiyoloji uzmanlarının kısıtlamalara yönelik gevşetme önerilerinin Sağlık Bakanı’nın elinde bulunduğunu belirtti. Pana, pandeminin yayılmaya devam ettiğini ve bu yüzden gevşetmelerin adım adım yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak kış aylarının geride kalmasıyla önümüzdeki dönemde epidemiyolojik durumun iyileşme göstereceğine dair ihtiyatlı iyimserlik ifade etti.