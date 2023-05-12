“Güneyde tasarlanıyor, kuzeyde pazarlanıyor”

“Sigorta sahteciliğinden” mahkemelere yansıyanlar:

28 Nisan: 2023: Başka bir araç plakasıyla 1 aylık sigorta çıkarttı, tutuklandı.

3 Mayıs: 2023: Bu kez sigortacı, 1 yıllık sahte sigorta poliçesi sattığı iddiasıyla tutuklandı.

6 Mayıs: Kendi adına 1 yıllık sahte sigorta poliçesi düzenledi, tutuklandı.

10 Mayıs: Kendi adına düzenlediği sahte sigorta poliçesiyle 22 kez geçiş yaptı, tutuklandı.

Ertuğrul SENOVA

Polis, son 14 günde, biri sigortacı olmak üzere toplamda 4 kişiyi “sahte sigorta poliçesi” tedavüle sürdükleri iddiasıyla tutukladı. Sahte poliçelerin tümünün, adanın güneyinden kuzeyine yapılan geçişlerde kullanılan sigortalar olduğu tespit edildi.

Tutuklananlardan biri, sahte sigorta poliçesiyle toplamda 22 kez geçiş yaparken, biri ise Kıbrıs’ın güneyinde bile kaydı olmayan aracına taktığı sahte plakaya sigorta çıkararak kuzeye geçti. Tutuklular arasında, bir de sigortacı bulunuyor…

Sigorta Bilgi Merkezi Başkanı İbrahim Kavçın’a göre, özellikle sigortacının sahte poliçe sattığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından polis, bu konudaki soruşturması genişletti, tutuklanan kişilerin söz konusu sahte poliçeleri kimden tedarik ettikleri konusunda derin bir araştırma içerisine girdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kavçın, poliçe sahteleme işlemlerinin genellikle Kıbrıs’ın güneyinde yapıldığını ancak “pazarlamasının” Kıbrıs’ın kuzeyinde de; özellikle casinolarda ve geçiş noktalarında yapıldığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Sahteleme işlemi yapan şahısların, “sigortacılık” konusunda acemi olduklarını ancak tasarımda profesyonel davrandıklarını söyleyen Kavçın, Örneğin 3 aylık poliçeyi Photoshop’a atıyorlar, 6 aylık diye uzatıyorlar ama primi değiştirmeyi unutuyorlar. Bu da gösteriyor ki bu işi yapanlar sigortacı değil” ifadelerini kullandı.

Kavçın, sahte sigorta fiyatlarına dair net bir bilgisi olmadığını, polisin, soruşturmaları gizlilikle yürüttüğünü, ancak bazılarının, yürürlükteki sigorta fiyatlarının yarı fiyatına yapıldığı yönünde duyumlar aldığını ifade ederek, güncel fiyatları şöyle paylaştı: 1 aylık 25 Euro, 3 aylık 60 Euro, 6 aylık 110 Euro ve 12 aylık 200 Euro…

Sigorta Bilgi Merkezi Başkanı İbrahim Kavçın:

“Sahteleme işlemleri genellikle Kıbrıs’ın güneyinde yapılıyor. Ancak pazarlamasının kuzeyde de yapıldığını duyduk”

YENİDÜZEN’e konuşan Kuzey Kıbrıs Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği çatısı altında kurulan Sigorta Bilgi Merkezi’nin başkanı İbrahim Kavçın, özellikle bir sigortacının “sahteleme” konusunda tutuklanmasının ardından bu konudaki polis soruşturmaların derinleştirildiğini söyledi.

Yapılan “sahteleme” işlemlerinin tümünün Photoshop üzerinden tasarlandığını anlatan Kavçın, “Bu işlerin acemi kişiler tarafından yapıldığından yüzde 100 eminiz. Genellikle Kıbrıs’ın güneyinde yapılıyor. Ama aldığımız bilgilere göre pazarlaması Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapılıyor. Örneğin kumarhanelerde, geçiş noktalarında pazarlamanın yapıldığını duyduk” şeklinde konuştu.

“Yaptıkları acemilikler işimizi kolaylaştırıyor”

“Sahte sigorta üretenlerin yaptığı acemilikler işimizi kolaylaştırıyor” diyen Kavçın, “Örneğin 3 aylık poliçeyi Photoshop’a atıyorlar, 6 aylık diye uzatıyorlar ama primi değiştirmeyi unutuyorlar. Bu da gösteriyor ki bu işi yapanlar sigortacı değil” ifadelerini kullandı.

“Özellikle yerli sigortacı yakalandıktan sonra denetimler arttı”

Bu sorunun devam edeceğini düşündüğünü belirten Kavçın, “Çok uzun zaman önce, sahte poliçelerin piyasada olduğunu söylemiştim. Ama maalesef polisimiz ciddi bir denetim başlatmamıştı. Ancak şimdi çok sıkı bir kontrol yapılıyor. Özellikle yerli sigortacı yakalandıktan sonra denetimleri sıkılaştırdılar. Arkası da çorap söküğü gibi geliyor” dedi.

Şu ana kadar sahte sigorta poliçesi kullanımıyla ilgili 4 kişinin tutuklandığını ancak rakamın çok daha fazla olduğunu söyleyen Kavçın, “Soruşturmaya tabi tutulan poliçe sayısını ben bile unuttum. Çünkü bazen teknik hatalar nedeniyle gerçek bir poliçede bile sorun çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

“Burası KKTC… Bazen elektrik gidiyor, bazen internet kopuyor, bu yüzden gerçek poliçelerin de soruşturulduğu durumlar oluyor”

“Burası KKTC” diyen Kavçın, “Elektrik gider, internet kopar, sistemi çevrimdışı çalıştırmak zorunda kalırsınız… Teknik hatalardan dolayı gerçek poliçelerin de soruşturmaya dahil edildiği örnekler de oluyor. Bu yüzden polis peşin hükümlü davranmıyor” ifadelerini kullandı.

“Yarı fiyata yapıldığını duyuyoruz…”

Kavçın, sahte sigorta fiyatlarına dair net bir bilgisi olmadığını, polisin, soruşturmaları gizlilikle yürüttüğünü, ancak bazılarının, yürürlükteki sigorta fiyatlarının yarı fiyatına yapıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Güncel fiyatlar…

Kavçın, salon araçlara ilişkin güncel sigorta fiyatlarını ise şöyle paylaştı:

1 aylık: 25 Euro

3 aylık: 60 Euro

6 aylık: 110 Euro

12 aylık: 200 Euro

“Sigorta sahteciliğinden” mahkemelere yansıyanlar:

14 günde 4 tutuklu

Başka bir araç plakasıyla 1 aylık sigorta çıkarttı

Kıbrıs’ın güneyine getirttiği aracı kaydettirmeyen ve kayıtlı bir başka aracın plakasını takarak kuzeydeki “Capital Insurance” isimli sigorta şirketinde 1 aylık sigorta poliçesi alıp Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapan S.M. isimli zanlı, 28 Nisan’da, Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasından güneye geçiş yaptığı sırada tutuklandı.

Bu kez sigortacı tutuklandı…

“Tower Insurance” isimli sigorta şirketinde sigortacı olarak çalışan S.K. isimli zanlı, Kıbrıs’ın güneyinde yaşam süren bir şahsın aracını 180 Euro karşılığında, 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde hazırladığı sahte poliçeyle sigortaladı. Zanlı, 3 Mayıs tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Poliçeyi, kendi adına 1 yıllık olacak şekilde düzenledi

Kullanımındaki araca “Capital Insurance” isimli şirketin sigorta poliçesini kendi adına 1 yıllık geçerli olacak şekilde düzenleyen C.A. isimli zanlı, 6 Mayıs tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı sırada, görevli muhaceret memurunun fark etmesi üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Sahte sigortayla 22 kez geçiş yaptı…

M.L.M isimli zanlının Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş için işlem yaptırdığı sırada, muhaceret sistemde aracına ait sigorta poliçesinin bulunmadığının tespit edildi. Bunun üzerine polis tarafından yapılan soruşturmada, zanlının tasarrufunda “Akfinans Sigorta” isimli sigorta şirketi adına hazırlanmış 1 yıllık sahte sigorta poliçesi bulundu. Polis, 10 Mayıs tarihinde tutuklanan zanlının toplamda 22 kez sahte sigortayla Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığının tespit edildiğini aktardı.