Güneyde tarih kitaplarının içeriği değişiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Kıbrıs’ın güneyindeki eğitim sisteminin ve özellikle okutulan kitapların modern çağa ayak uydurması gerektiğini, bu çerçevede tarih kitaplarının da içeriğinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu “Haravgi” gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, adanın güneyindeki eğitim sistemini daha modern hale getirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede ise bazı ders kitaplarının içeriklerinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Mihailidu, özellikle yakın Kıbrıs tarihinin öğrenciler tarafından bilinmediğini iddia ederken, söz konusu kitaplardaki değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla komite kurulacağını da sözlerine ekledi.