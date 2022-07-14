Güneyde son dört günde 10 bin vaka!

Kıbrıs'ın güneyinde kapalı alanlarda maskenin zorunlu hale gelmesinin ardından bir hafta geçmesine karşın son dört günde Coronavirüs vaka sayısının 10 bin olarak tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, adanın güneyinde son dört günde tespit edilen Coronavirüs vakalarının 10 bine yaklaştığını yazdı.

Gazete, sadece Pazartesi günü 3 bin 300 vaka tespit edildiğinin altını çizerken, en çok vakanın ise düğünler, cenazeler, eğlence merkezleri gibi toplu mekanlardan kaynaklandığını ve vakaların yüzde 70’inden fazlasının 12-60 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğunu vurguladı.