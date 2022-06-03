Güneyde son bir haftada COVID-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi

Kıbrıs'ın güneyinde 27 Mayıs-2 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık coronavirus verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde 8 kişinin coronavirusten dolayı hayatını kaybettiğini, yapılan toplam 65 bin 706 test neticesinde de bin 814 yeni vakanın belirlendiği duyurdu.

Yapılan açıklamada toplam ölü sayısının 1067’ye, vaka sayısının ise 491 bin 777’ye yükseldiği belirtilirken tedavi gören 35 hastadan 1’nin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Pozitiflik oranı ise yüzde 2.76 olarak verildi.