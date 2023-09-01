Güneyde son 19 yılda uyuşturucu yüzünden 165 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs'ın güneyinde 2004 yılından bu yana 165 kişinin aşırı doz uyuşturucu yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde 2004 yılından bu yana 165 kişinin aşırı doz uyuşturucu yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta geçen yıl ilk defa, opioid yerine uyarıcı madde kullanımı nedeniyle 5 kişinin öldüğünü yazdı.
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