Güneyde sıcak çarpmasından ilk ölüm

Adayı son günlerde etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Kıbrıs'ın güneyinde 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, huzurevinde kalan 90 yaşındaki kişinin, sıcak çarpması semptomları göstermesi nedeniyle Cuma günü ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak tedaviye yanıt vermeyerek dün hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, 77 ve 78 yaşındaki iki kişinin daha sıcak çarpması semptomlarıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından sıcak çarpmasından korunma talimatları yayınlandığı ifade edildi.