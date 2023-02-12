Güneyde seçim: 15’e kadar seçime katılım oranı %55

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bugün yapılan başkanlık seçimi ikinci turunda saat 15.00 itibariyle katılım oranının yüzde 55 olduğu açıklandı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, 15.00’e kadar 308 bin 550 seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranında, yüzde 55.6 olan ilk tur katılım oranına göre yüzde 0.6’lık düşüş meydana geldi.

Sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek.

Yeni başkanın saat 19.30 civarında belli olması ancak resmi sonucun saat 22.00’da “Tasos Papadopulos Eleftheria” stadında ilan edilmesi bekleniyor.