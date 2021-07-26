Güneyde Sağlık Bakanlığı: Toplam 202.781 kişi aşısız

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir basın açıklamasıyla güneyde Covid-19’a karşı aşı yaptırmayanların sayısının 202.781 olduğunu duyurdu.

Basın açıklamasında yer alan verilerde, yetişkin nüfusun %71,7’sinin Avrupa Tıp Birliği’nin onayladığı aşılardan birinin ilk dozunu yaptırdığı, yetişkin nüfusun %63,2’sinin de her iki doz aşısını olduğu belirtildi.

Bölgelere göre aşılanma

Baf bölgesi, %81 oranla birinci doz aşının yapıldığı en yüksek aşı oranına sahip bulunuyor. Onu sırasıyla %77,6 ile Mağusa ve %72,3 ile Lefkoşa, %69,8 ile Limasol ve %66,1 ile Larnaka izliyor.

Yaş grupları

23 Temmuz tarihli verilere göre, 80 ve üzeri yaş grubu, %94,6 ile en az bir doz aşısını yaptıran yaş grubu oluyor. Bu yaş grubunun ardından %94,1 ile 70 ve üstü yaş grubu geliyor.

Öte yandan 16-17 yaş grubunun aşılanma oranı %24,7’ye, 18-19 yaş grubunun aşılanma oranı %37,9’a, 20-29 yaş grubunun aşılanma oranı %48,2’ye, 30-39 yaş grubunun aşılanma oranı %62,5’e, 40-49 yaş grubunun aşılanma oranı %81,2’ye, 50-59 yaş grubunun aşılanma oranı %78,1’e ve 60-69 yaş grubunun aşılanma oranı %85,8’e ulaştı.

Güneyde Covid-19 vakalarının %88,8 aşısız