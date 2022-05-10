Güneyde pandemi sürecinde yeni esneklikler

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik göstergelerin iyiye gitmesinin ardından, pandemiye karşı alınan tedbirlerde yeni gevşetmeler yapılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, 15 Mayıs’ta eğlence mekanlarında, müzikli mekanlarda, düğün ve vaftiz törenleri de dahil tüm etkinliklerde SafePass gösterme zorunluluğunun askıya alındığını açıkladı.

SafePass göstermek hastanelerde ve kapalı tesislerde zorunlu olmaya devam ediyor. 15 Mayıs’tan itibaren devlet ve özel hastanelerde tedavi gören hastalara, 24 saat içinde yapılmış negatif hızlı test sonucu göstermek koşuluyla ziyaretçi kabulüne izin verilecek.

Maksimum ziyaretçi sayısı günde 2 olacak ve her ziyarette 1 kişinin hastanın yanına girmesine izin verilecek.

Sağlık Bakanı, kolektif ve kişisel sorumluluğun, pandemiyle mücadeleye en büyük katkıyı sağladığının altını çizdi.

Ancak hiçbir şekilde rahatlama olmaması ve kişisel koruma tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çekti.