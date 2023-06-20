Güneyde ölümlü trafik kazaları düşüş gösterdi
Kıbrıs’ın güneyinde geçen yıl kayda geçen ölümlü trafik kaza sayısında düşüş gerçekleştiği, böylece Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde ölümlü kaza sıralamasında en iyi ülkeler arasında dokuzuncu sırayı aldığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde geçen yıl kayda geçen ölümlü trafik kaza sayısında düşüş gerçekleştiği, böylece Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde ölümlü kaza sıralamasında en iyi ülkeler arasında dokuzuncu sırayı aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında toplam 37 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, bir önceki yılda meydana gelen45 ölümlü kaza baz alındığında, yüzde 18’lik bir azalma kaydedildiğini yazdı.
Gazete, bu düşüşle birlikte adanın güneyinin, nüfusa oranla en az ölümlü kaza oranı sıralamasında 9’uncu sırayı aldığını vurguladı.
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