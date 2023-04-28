Güneyde Meclis, Hristodulidis’in yasayı geri göndermesini kabul etmedi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulu, geçtiğimiz gün yaptığı toplantısında, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Türk Mallarıyla ilgili yasayı onaylamayı reddederek, bunu yeniden incelenmek üzere meclise geri göndermesini, oybirliğiyle reddetti.

DİSİ partisi tarafından sunulan ve Meclis tarafından 30 Mart tarihinde oybirliğiyle onaylanan yasanın, Hristodulidis tarafından 12 Nisan tarihinde Anayasa’nın 51.1 sayılı maddesine atıfta bulunularak, yeniden incelenmek üzere meclise geri gönderildiğini yazan Alithia gazetesi, yasanın, hak sahiplerinin kullanımına verilmeden önce Kıbrıs Türk binalarında devlet tarafından statik bir denetim yapılmasını öngördüğünü anımsattı.

Haberde, Kıbrıs Türk Malları Vasisi tarafından hak sahiplerine büyük onarım gerektiren Kıbrıs Türk malları tahsis edildiğinin tespit edilmesinden ötürü, bu düzenlemenin gerekli olduğuna karar verildiği de hatırlatıldı.