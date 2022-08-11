Güneyde Hristodulidis önde

Kıbrıslı Rum lideri de belirleyecek başkanlık seçimi öncesinde kamuoyu araştırması eski Dışişleri Bakanı ve Sözcü Nikos Hristodulidis'in önde gittiğini gösteriyor.

Alithia gazetesi “CMRC” şirketinin, 18-19 Temmuz tarihlerinde, 850 kişiyle telefonla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Ankete göre gelecek hafta seçim olması durumunda başkan olarak kimi seçerdiniz sorusuna karşılık, yüzde 27.7 Nikos Hristodulidis; yüzde 17.7 Averof Neofitu, yüzde 15.5 Andreas Mavroyannis, yüzde 2.5 Ahilleas Dimitriadis; yüzde 2.7 Hristos Hristu; yüzde 0.8 Yorgos Kolokasidis; yüzde 0.6 Konstantinos Hristofidis; yüzde 0.7 Marios İliadis yanıtını verdi.

Diğer yanıtlar ise “yüzde 0.7 diğer adaylar, yüzde 12.9 karar vermedim, yüzde 18.2 ise bilmiyorum/yanıt vermiyorum” şeklinde yer aldı. Hristodulidis bir ay önce, aynı şirketin anketine göre yüzde 34.6 oy almıştı.

Kıbrıs'ın güneyinde Başkanlık seçimlerinin ilk turu 5 Şubat, ikinci turu ise 12 Şubat'ta yapılacak.