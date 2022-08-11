Güneyde Hristodulidis önde
Kıbrıslı Rum lideri de belirleyecek başkanlık seçimi öncesinde kamuoyu araştırması eski Dışişleri Bakanı ve Sözcü Nikos Hristodulidis'in önde gittiğini gösteriyor.
Kıbrıslı Rum lideri de belirleyecek başkanlık seçimi öncesinde kamuoyu araştırması eski Dışişleri Bakanı ve Sözcü Nikos Hristodulidis'in önde gittiğini gösteriyor.
Alithia gazetesi “CMRC” şirketinin, 18-19 Temmuz tarihlerinde, 850 kişiyle telefonla yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.
Ankete göre gelecek hafta seçim olması durumunda başkan olarak kimi seçerdiniz sorusuna karşılık, yüzde 27.7 Nikos Hristodulidis; yüzde 17.7 Averof Neofitu, yüzde 15.5 Andreas Mavroyannis, yüzde 2.5 Ahilleas Dimitriadis; yüzde 2.7 Hristos Hristu; yüzde 0.8 Yorgos Kolokasidis; yüzde 0.6 Konstantinos Hristofidis; yüzde 0.7 Marios İliadis yanıtını verdi.
Diğer yanıtlar ise “yüzde 0.7 diğer adaylar, yüzde 12.9 karar vermedim, yüzde 18.2 ise bilmiyorum/yanıt vermiyorum” şeklinde yer aldı. Hristodulidis bir ay önce, aynı şirketin anketine göre yüzde 34.6 oy almıştı.
Kıbrıs'ın güneyinde Başkanlık seçimlerinin ilk turu 5 Şubat, ikinci turu ise 12 Şubat'ta yapılacak.