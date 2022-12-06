Güneyde hastanelerde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören hastaların sayısı 101 oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) basın sözcüsü Charalambos Charilaou, Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamalarda, devlet hastanelerde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören hastaların sayısının 101’e ulaştığını; bu dönemde diğer viral enfeksiyonlardan etkilenenlerin ve özellikle çocukların sayısında da bir artış kaydedildiğini söyledi.

Yetkili, halka Noel yortusu ve yılbaşı bayramı dönemi ışığında koruma önlemlerine uyma çağrısında bulundu.

Charalambos Charilaou, OKİPİ hastanelerinde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören hastaların sayısında küçük bir artış kaydedildiğini ve “tedavi gören kişilerin sayısının 101’e ulaştığını; bunlardan ikisinin Yoğun Bakım Biriminde tedavi gördüğünü belirtti.

Basın sözcüsü, “halka, Noel Yortusu döneminde daha da dikkatli olması için çağrı yapıyoruz; hastalığı önlemek için maskemizi takmak, mesafemizi korumak, kapalı ve özellikle iyi havalandırılmayan mekânlarda kalabalık oluşturmamak dâhil uzmanların tavsiye ettiği tüm gerekli tedbirleri uygulamalıyız” dedi.