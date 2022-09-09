Güneyde haftalık COVID-19 raporu açıklandı

Kıbrıs'ın güneyinde bugün açıklanan haftalık koronavirüs raporuna göre bir kişi hayatını kaybederken bin 869 yeni vaka tespit edildi.

“Sigma Live” haber sitesinin haberine göre, 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 67 bin 808 test sonucunda bin 869 yeni koronavirüs vaka tespit edilirken 92 yaşındaki bir kadın ise hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı bin 173’e yükselirken 44 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü vurgulandı.