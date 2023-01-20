Güneyde haftalık Covid-19 raporu: 2 bin 667 vaka, 10 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan 68 bin 93 coronavirüs testi sonucunda 2 bin 667 vaka tespit edilirken, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi.

Hayatını kaybeden 10 kişiden 9’unun erkek, bir kişinin ise kadın olduğunu yazan “Philenews” haber sitesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 1280'e, toplam vaka sayısının ise 640 bin 729’a ulaştığını belirtti.

Hastaneden tedavi gören 90 kişiden 18’inin durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, pozitiflik oranı ise yüzde 3,92.