Güneyde geri dönüşüm fabrikası yandı

Kıbrıs'ın güneyinde dün öğleden sonra Yeri’deki sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktığı belirtildi.

Yangın sonucunda Yeri’deki sanayi bölgesinde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasının tamamen yandığını yazan Alithia gazetesi, yangın dolayısıyla Yeri ve Dali bölgesinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Öte yandan dün Limasol’a bağlı Direna bölgesindeki Kiparissias ormanında çıkan ve öğle üzeri kontrol altına alınan yangın sonucunda ise 51 hektarlık bir alanın yandığını kaydeden gazete, başka bir haberinde ise Kıbrıs’ın güneyinin orman yangınlarıyla ilgili olarak kırmızı alarm düzeyinde olduğunu belirtti.

Haberde, Orman Dairesinin, orman yangını çıkma riskinin kırmızı alarm düzeyinde olduğu konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.