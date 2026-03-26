Güneyde, geçitte mahsur kalan 31 kişi kurtarıldı

Baf bölgesindeki Avakas geçidinde yükselen su nedeniyle mahsur kalan 31 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre ilk ihbar dün saat 13.13’te alındı. Peyia İtfaiye İstasyonu ekipleri, mahsur kalan 26 yürüyüşçüyü halatlar ve can yelekleri kullanarak güvenli alana çıkardı. Tüm kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aynı gün saat 16.20’de gelen ikinci ihbarda ise geçidin farklı noktalarında mahsur kalan 5 kişi daha kurtarıldı. Yükselen suyun içinde kalan 3 kişi ile geçidin başka bir bölümünde bulunan 2 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

İtfaiyenin, çarşamba saat 06.00 ile perşembe saat 06.00 arasında toplam 26 olaya müdahale ettiği; bunların 13’ünün yangın, 5’inin hava koşullarına bağlı olay ve 2’sinin asılsız ihbar olduğu açıklandı.