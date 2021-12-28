Güneyde durum kötüleşiyor: “Önümüzdeki günlerde vaka sayısı 3000'i geçebilir”

Kıbrıs Üniversitesi Tıp ve Moleküler Genetik Profesörü Konstantinos Deltas, artan vaka sayısıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Devlet televizyonu PIK’e konuşan Deltas, önümüzdeki günlerde içinde günlük vaka sayısının üç bini geçeceği tahminini dile getirdi.

Deltas “En endişe verici ve muhtemelen kaçınılmaz olan şeyin sağlık çalışanlarının da hastalanacağı ve bunun hastanelerin personel eksikliği ile karşı karşıya kalması” anlamına gelmesi olduğunu belirtti.

Deltas, çalışmasının sonuçlarına atıfta bulunan en önemli bulgunun, aşılama ile vücudun hastalıktan sonra elde ettiğine göre daha fazla antikor üretmesi olduğunun altını çizdi.

Konstantinos Deltas ayrıca, çalışmanın coronavirüs enfeksiyonundan üç ay sonra oluşturulan antikorların keskin bir şekilde azaldığı ve bu nedenle aşı yapılması gerektiği sonucuna vardığını söyledi.