Güneyde doktor sayısı 5 bine yaklaştı

Kıbrıs'ın güneyindeki doktor sayısının 5 bine yaklaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, son yıllarda adanın güneyinde doktor sayısının yükseliş eğiliminde olduğunu ve 2016 yılında 3 bin 575 olan doktor sayısının, 2021’de 4 bin 961’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, bu veriler ışığında her 100 bin vatandaşa 551 doktor düştüğü ifade edildi.