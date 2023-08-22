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Güneyde doktor sayısı 5 bine yaklaştı

Güneyde doktor sayısı 5 bine yaklaştı

Kıbrıs'ın güneyindeki doktor sayısının 5 bine yaklaştığı bildirildi.

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Kıbrıs'ın güneyindeki doktor sayısının 5 bine yaklaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, son yıllarda adanın güneyinde doktor sayısının yükseliş eğiliminde olduğunu ve 2016 yılında 3 bin 575 olan doktor sayısının, 2021’de 4 bin 961’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, bu veriler ışığında her 100 bin vatandaşa 551 doktor düştüğü ifade edildi.

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