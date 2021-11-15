Güneyde COVID-19'la mücadele için ek bütçe talebi

Kıbrıs Cumhuriyeti COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ek bütçe talebinde bulunuldu.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve destek paketleri çerçevesinde Meclis'ten 20 milyon Euro’luk ek bütçe talebinde bulundu.

Habere göre söz konusu bütçe, tarım, hayvancılık ve diğer bazı sektörlerin desteklenmesinde de kullanılacak.