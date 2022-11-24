Güneyde Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle aşılanma çağrısı yapılıyor
Kıbrıs’ın güneyinde son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma çağrısı yaptığı bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma çağrısı yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, bakanlığın 60 yaş üzeri kişiler ile hassas bünyeli kişilere, hatırlatma dozlarını yapmaları için SMS gönderdiğini yazdı.
Haberde, şu anda güneydeki pozitiflik oranının yüzde 5,28 olduğu ve hava koşullarının da bulaşı artırması nedeniyle kritik dönemde bulunulduğu ifade edildi.
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