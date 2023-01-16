Güneyde Covid-19 tedbirleri... Çinli yolcular için alınan karar dün uygulamaya girdi
Kıbrıs'ın güneyinde, Çin’den gelecek olan yolcular için alınan coronavirüs tedbirlerinin dün itibarıyla devreye girdiği belirtildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde, Çin’den gelecek olan yolcular için alınan coronavirüs tedbirlerinin dün itibarıyla devreye girdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Avrupa’dan gelen tavsiyenin ardından, Covid-19 vakalarının artış gösterdiği Çin’den gelen yolculara yönelik tedbir aldığını anımsattı.
Alınan tedbirler gereği Çin’den gelecek yolcular için 48 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu PCR test zorunluluğu getirilmişti.
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