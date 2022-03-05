Güneyde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 873’e ulaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın coronavirüsünden ötürü hayatını kaybeden kişilerin sayısıyla ilgili olarak dün bir güncelleme yaptığı ve hayatını kaybedenlerin listesine 8 kişinin daha eklendiği haber verildi.

Buna göre, 4 Mart tarihine kadar Kıbrıs'ın güneyinde COVID-19 ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 861 değil 869 olduğunu yazan Alithia gazetesi, dün hayatını kaybeden 4 kişiyle birlikte toplam sayısının 873’e ulaştığını ekledi.