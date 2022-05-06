Güneyde bir haftalık COVID raporu: 3 bin 444 vaka, 12 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 3 bin 444 yeni Covid-19 vakası belirlenirken 12 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı haftalık verilerle ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz hafta yapılan toplam 354 bin 720 test neticesinde 3 bin 444 yeni vakanın belirlendiğini 12 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti

Bu veriler neticesinde Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı bin 27’ye, vaka sayısı ise 483 bin 664’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hastanede şu anda tedavi gören kişi sayısının 60 olduğu bunlardan 16’sının durumunun ise ciddi olduğu da ifade edildi.