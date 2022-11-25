Güneyde bir haftada COVID kaynaklı 7 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 18-24 Kasım tarihleri arasında coronavirüs kaynaklı 7 ölüm yaşanırken 4 bin 214 yeni vaka belirlendi.

Sigma web sayfasına göre Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 18-24 Kasım tarihlerinde yapılan toplam 73 bin 973 test neticesinde 4 bin 214 yeni vakanın tespit edildiğini 7 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs kaynaklı ölüm listesinde Eylül 2021 tarihli bir ölümü de dahil ederken bu rakamların ardından toplam ölü sayısı bin 226’ya, vaka sayısı ise 614 bin 237’ye yükseldi.

74 kişi hastanede tedavi görürken, bunlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.59 şeklinde verildi.