Güneyde bir haftada Covid-19 raporu: 2 can kaybı, bin 355 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 3-9 Şubat dönemini kapsayan koronavirüs bilançosu açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bir hafta içerisinde 96 yaşında kadın ve 78 yaşında erkek olmak üzere iki can kaybı meydana geldi, toplam can kayıpları bin 293’e yükseldi.

Belirtilen dönem içerisinde yapılan toplam 62 bin 357 test sonucunda bin 355 yeni vaka saptandı, toplam vaka sayısı 645 bin 515’e yükseldi.

Dönem içerisinde tedavi altına alınan 57 hastadan 12’sinin yoğun bakımda, bunlardan 7’sinin entübe halde olduğu bilgisi verildi.