Güneyde bir haftada Covid-19 kaynaklı 5 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde 3-9 Mart arasında yapılan 59 bin 293 test neticesinde 1701 yeni vaka belirlenirken aralarında 49 yaşındaki bir erkeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklaması çerçevesinde toplam ölü sayısının bin 335’e, vaka sayısının ise 652 bin 386’ya yükseldiğini duyurdu.

Hastanede tedavi gören 44 kişiden 9’nun durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, toplam testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.87 olarak kaydedildi.