Güneyde bir haftada 3 bin 470 vaka, 2 ölüm

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 10-16 Haziran tarihleri arasında yapılan toplam 53 bin 416 test neticesinde 3 bin 470 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve 2 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, toplam ölü sayısının bin 70; vaka sayısının ise 497 bin 454’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca 1’nin durumu kritik olmak üzere 34 kişinin hastanede tedavi gördüğü ayrıca toplam testler bazında pozitiflik oranının da yüzde 6.5 olduğu ifade edildi.